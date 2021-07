CyberLandr: il futuristico Tesla Cybertruck si trasforma in camper

Il Tesla Cybertruck è uno dei veicoli più stravaganti e visionari degli ultimi decenni, capace di far parlare di sé – nel bene e nel male – milioni di appassionati e fan del settore. Questo particolare pick-up elettrico dalle forme non convenzionali ha ricevuto di recente un particolare up-grade in grado di trasformarlo in un comodo camper.

Cellula “cool”

Stiamo parlando di uno speciale modulo abitativo battezzato CyberLandr, sviluppato appositamente per trasformare il pick-up a zero emissioni targato Tesla in una comoda casa su ruote. La cosa interessante è che questa particolare trasformazione ha ricevuto anche il bene placido di Elon Musk in persona: il patron di Tesla in Tweet pubblicato sul suo account da 2 milioni di follower ha definito il Cyberlandr “cool”.

Comodità per quattro persone

La cellula abitativa presentata dall’omonima azienda lo scorso aprile permette di trasformare il Cybertruck (che ricordiamo arriverà a fine 2021) in un pratico e comodo camper. La cellula abitativa CyberLandr è stata sviluppata per adattarsi in maniera perfetta al pianale del veicolo, in modo da non influire in maniera troppo negativa sulla sua aerodinamica. In questa cellula dalle dimensioni compatte troviamo una cucina completa, a cui si aggiunge una zona notte studiata per ospitare quattro persone e un bagno separato.

Sconto per versa un anticipo

Appena presentato, il CyberLandr aveva raccolto già 1.000 prenotazioni, ricordiamo inoltre che tutti quelli che hanno provveduto alla prenotazione della cellula abitativa potranno usufruire di uno sconto sul prezzo di listino. Chi ha versato un acconto di 5.000 dollari, potrà acquistare il CyberLandr ad un prezzo di circa 40.000 dollari, mentre chi ha anticipato 1.000 dollari potrà accaparrarsi la cellula abitativa ad un listino di 43.995 dollari. Infine per chi ha versato 100 dollari il prezzo parte da 44.995 dollari, mentre al momento della produzione il CyberLandr sarà offerto a 49.995 dollari.