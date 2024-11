Il Cupra Terramar, protagonista di una nuova era per il marchio, si distingue nel panorama europeo dei SUV sportivi. Svelato in occasione della 37ª edizione dell’America’s Cup, questo modello esprime appieno il DNA ribelle e dinamico di Cupra, che continua a stupire dal cuore di Barcellona.

Terramar si presenta con cinque propulsori e tre tecnologie: TSI (benzina), Hybrid (mild hybrid) e l’ultima generazione e-HYBRID plug-in, offrendo soluzioni per ogni esigenza. La gamma e-HYBRID, in particolare, risponde alla crescente domanda di mobilità sostenibile, unendo elettrificazione e libertà di percorrenza a lungo raggio.

Prestazioni ibride

La nuova motorizzazione 1.5 e-HYBRID DSG da 204 CV arricchisce l’offerta con un’opzione intermedia, capace di combinare consumi ridotti e performance elevate. Con un’autonomia di oltre 100 km in modalità elettrica grazie alla batteria da 19,7 kWh, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sostenibilità senza rinunciare al piacere di guida.

A completare la gamma troviamo versioni come la VZ TSI 2.0 DSG 4Drive da 265 CV e l’e-HYBRID 1.5 DSG da 272 CV, disponibili anche in edizioni limitate ispirate all’America’s Cup. Nonostante la potenza, le emissioni rimangono tra le più basse del segmento, con valori tra 10 e 12 g/km per il modello da 204 CV.

Ricarica rapida

La batteria supporta ricariche rapide fino a 50 kW in corrente continua e 11 kW tramite wallbox, offrendo flessibilità e velocità. Con il piano “Cupra Way”, il modello 1.5 e-HYBRID da 204 CV è disponibile a partire da 345€ al mese, rendendo questa tecnologia accessibile a un vasto pubblico.

Cupra Terramar VZ 2.0 TSI, stile e performance

La versione VZ 2.0 TSI, con cerchi in lega da 19” e pneumatici ad alte prestazioni, è pronta a consolidare il suo ruolo di punta tra i SUV sportivi. Disponibile dalla fine del 2024, questa configurazione promette un’esperienza di guida unica, perfetta per gli appassionati di performance.