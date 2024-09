Cupra, il marchio spagnolo nato da una costola di Seat, è il nuovo Global Automotive Partner dell’America’s Cup che si sta svolgendo a Barcellona. E proprio in questa cornice esclusiva ha svelato il nuovo SUV Terramar, che prende il nome dall’autodromo situato nei pressi di Barcellona, dove il brand è stato fondato nel 2018. Questo SUV, dal design grintoso e deciso, riflette l’essenza sportiva di Cupra, con un’attenzione particolare alle prestazioni e alla dinamica di guida.

Design e dimensioni di Cupra Terramar

Il Cupra Terramar si distingue immediatamente per il suo stile audace, pensato per farsi notare su strada. Le dimensioni compatte lo rendono ideale per un utilizzo urbano, senza sacrificare l’abitabilità e la praticità. Con una lunghezza di 4.519 mm, un’altezza di 1.584 mm e una larghezza di 1.863 mm, il SUV offre un passo di 2.680 mm, identico a quello dell’Audi Q3. Il bagagliaio ha una capacità di 540 litri, che può raggiungere i 630 litri facendo scorrere il divano posteriore, mentre per le versioni ibride plug-in la capacità varia tra 400 e 490 litri.

Interni e tecnologia

Gli interni del Terramar combinano eleganza e funzionalità, ispirandosi ai modelli precedenti come Tavascan e Formentor. L’abitacolo è dominato da due grandi schermi: un display da 10,25” dedicato al quadro strumenti e un touch screen da 12,9” per il sistema di infotainment, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay senza fili. Il design sofisticato e le finiture di alta qualità confermano l’attenzione ai dettagli, con un’esperienza di guida tecnologicamente avanzata e intuitiva.

Motorizzazioni e prestazioni

La gamma motori del Terramar è composta da opzioni già collaudate nel gruppo Volkswagen, offrendo una varietà di soluzioni per soddisfare diverse esigenze di guida. Alla base dell’offerta troviamo il motore 1.5 turbobenzina mild hybrid da 150 cavalli, con trazione anteriore.

Salendo di livello, è disponibile la versione e-Hybrid da 204 cavalli, che combina lo stesso motore a un sistema plug-in con una batteria da 19,7 kWh, capace di garantire oltre 100 km di autonomia in modalità completamente elettrica. La versione più potente, la e-Hybrid VZ da 272 cavalli, sfrutta anch’essa il 1.5 turbobenzina ma con un maggiore output elettrico.

Per chi cerca prestazioni ancora più dinamiche, Cupra offre due varianti con motore 2.0 turbobenzina non elettrificato, disponibili con potenze di 204 o 265 CV, abbinati alla trazione integrale 4Motion, ideale per chi desidera un’esperienza di guida più sportiva e coinvolgente.

Prezzi e disponibilità

Il Cupra Terramar è già ordinabile presso le concessionarie del marchio, con le prime consegne previste per novembre. Il listino parte da 42.250 euro per la versione 1.5 mild hybrid da 150 cavalli, con tutte le varianti dotate di serie del cambio automatico a doppia frizione DSG. Le versioni da 204 cavalli saranno disponibili successivamente. Attualmente, sono acquistabili le varianti 2.0 TSI 4Drive da 265 cavalli a partire da 53.700 euro e la VZ e-Hybrid da 272 cavalli a 56.250 euro.

Per celebrare la partnership con l’America’s Cup, Cupra propone anche le edizioni limitate America’s Cup Limited Edition, disponibili in soli 1.337 esemplari. Queste versioni esclusive si distinguono per la verniciatura Enceladus Grey Matt, cerchi in lega neri da 20” e dettagli unici come il logo dell’America’s Cup sui montanti centrali. All’interno, i sedili in pelle Moonslate e altri dettagli esclusivi rendono ogni esemplare un pezzo da collezione.