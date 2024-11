Cupra Tavascan: 5 Stelle Euro NCAP, sicurezza al massimo livello

Cupra Tavascan si aggiudica il massimo riconoscimento nei rigorosi test di sicurezza Euro NCAP, raggiungendo le prestigiose 5 stelle. Il SUV coupé completamente elettrico si unisce a Cupra Formentor, Cupra Leon e Cupra Born nell’élite dei veicoli più sicuri, dimostrando il continuo impegno del marchio nell’offrire sicurezza e innovazione ai propri clienti.

I test Euro NCAP, da sempre punto di riferimento nel settore automobilistico, rappresentano una sfida per i costruttori grazie all’evoluzione costante delle metodologie e dei criteri di valutazione. Questo contesto rende il successo del Tavascan ancora più significativo, come sottolineato dal Dr. Werner Tietz, vicepresidente di Ricerca e Sviluppo di Cupra: “La sicurezza è un pilastro fondamentale del nostro approccio. Ogni modello è progettato per soddisfare le esigenze dei clienti e garantire il loro benessere“.

Tecnologie all’avanguardia per una sicurezza superiore

Il Tavascan integra una gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tra le funzionalità principali spiccano:

Riconoscimento dei segnali stradali

Cruise control adattivo predittivo (ACC)

Assistenza angoli ciechi e al mantenimento della corsia

Rilevamento della stanchezza

Telecamera a 360º (Top View Camera)

Inoltre, le funzioni di sicurezza attiva, come il Front Assist con Turn Assist e Dodge Assist, monitorano costantemente l’ambiente circostante per prevenire collisioni con veicoli, pedoni e ciclisti.

Innovazione per la protezione degli utenti vulnerabili

Un’altra caratteristica distintiva è il cofano attivo, progettato per ridurre le lesioni ai pedoni. In caso di collisione, il sistema solleva automaticamente il cofano posteriore, aumentando lo spazio per un’ammortizzazione controllata e minimizzando i danni alla testa.

Questi avanzamenti tecnologici hanno permesso a Cupra Tavascan di ottenere risultati eccellenti nelle quattro aree chiave dei test Euro NCAP: occupanti adulti (89%), bambini (86%), utenti della strada vulnerabili (80%) e assistenza alla sicurezza (79%).

Cupra continua a dimostrare il proprio impegno nella progettazione di veicoli che garantiscono non solo prestazioni ma anche la massima protezione per tutti gli utenti della strada. Con il Tavascan, il marchio segna un nuovo traguardo nella sua missione di ridefinire gli standard di sicurezza.