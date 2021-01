Cupra Formentor by JE Design: è già tempo di tuning

L’ultimo modello (in ordine di tempo) del giovane “spin-off” di Seat interamente dedicato ad una produzione high performance viene già sottoposto alla “revisione” da parte dei tuner. È Cupra Formentor: il SUV-coupé catalano, di recentissimo esordio sul mercato (ha debuttato in Italia ad ottobre 2020, con prezzo “chiavi in mano” che partono da 46.250 euro) e chiamato a rivestire un ruolo da “punta di diamante” per Cupra (anche per la sua appartenenza ad una fascia di mercato che si prevede in costante escalation per i prossimi anni in Europa) è stato “riveduto e corretto” da JE Design.

La factory con sede a Leiningarten (Baden-Württemberg), da sempre specializzata in elaborazioni nella lineup del Gruppo VAG, ha sviluppato un kit per il nuovo SUV-coupé di Martorell, finalizzato a renderne l’immagine esteriore ancora più dinamica, nonché ad accentuarne le caratteristiche sportive.

Ecco il “capitolato” di elaborazione

Nello specifico, JE Design punta i propri riflettori sulle dinamiche telaio. La “base di partenza” rimane ovviamente invariata (piattaforma modulare MQB-Modularer Quarbaukasten). Sono invece nuovi i cerchi “JE Design Twin Five Spoke” da 8.5×20”, creati specificamente per il primo modello “nativo” di Cupra ed in sostituzione dei componenti di serie da 19”, qui abbinati ad un set di pneumatici Pirelli PZero da 245/35 R 20 (in luogo delle gomme “standard” da 245/40 R 19) come messo in evidenza dall’esemplare presentato nella galleria di immagini a corredo, verniciato nella tinta Petrol Blue ad effetto opaco che fa parte della “palette” di colorazioni disponibili per Cupra Formentor insieme a Grigio Magnetico opaco, Grigio Grafene, Verde Camouflage, Rosso Intenso; Bianco Pastello; Urban Silver, Grigio Magnetico, Nero Midnight ad effetto metallizzato.

A scelta, JE Design mette a disposizione un set di cerchi “JE Design Luca” da 8×20”. Per adattare i nuovi cerchi ai mozzi, JE Design ha fatto ricorso a dei distanziali. Relativamente all’assetto, JE Design propone un kit di molle ribassate di 50 mm, progettate per essere abbinate allo schema di sospensioni di serie.

Meccatronica: tutto come prima

Sotto il cofano, Cupra Formentor by JE Design rimane invariata nella configurazione meccatronica, allo stesso modo della trasmissione (cambio automatico Dsg sette rapporti con comando a doppia frizione, e trazione integrale a schema 4Drive specifico di Seat).

È tuttavia possibile ipotizzare che il nuovo Sport Utility-coupé catalano possa guadagnare oltre il 15% di potenza in più dalla conosciutissima unità motrice 2.0 TSI benzina turbocompressa ad iniezione diretta (motore che da tempo equipaggia i modelli di intonazione sportiva del Gruppo Volkswagen, a partire dalla “eterna” VW Golf GTI) che di serie eroga 310 CV e 400 Nm di coppia massima. Vale a dire, fino a 360 CV: ciò in virtù del fatto che, di recente, l’azienda tedesca ha sviluppato un kit di elaborazione per Cupra Ateca, provvista della medesima motorizzazione, che può raggiungere 360 CV. Staremo a vedere.