Cupra Formentor 2024: la gamma motori si allarga verso l’ibrido plug-in

Cupra continua a potenziare la sua gamma Formentor con l’introduzione di nuove motorizzazioni e versioni per rispondere al meglio alle richieste del mercato. Due nuovi motori, il 1.5 e-HYBRID da 272 CV DSG e il 2.0 TSI da 333 CV 4Drive DSG, sono ora disponibili nelle versioni VZ e VZ Extreme, arricchendo ulteriormente l’offerta del marchio.

Le specifiche dei nuovi powertrain e-HYBRID

Il motore 1.5 e-HYBRID da 272 CV rappresenta una nuova generazione di propulsori ibridi plug-in. Combinando un motore elettrico da 85 kW (116 CV) con un’unità termica da 1.498 cc capace di sviluppare 130 kW (177 CV), questo sistema è in grado di erogare una potenza complessiva di 200 kW (272 CV) e 400 Nm di coppia. Questa configurazione garantisce una guida fluida e controllata, con una coppia massima disponibile già a 850 giri. La batteria da 19,7 kWh offre un’autonomia di guida 100% elettrica fino a 119 km. Inoltre, la ricarica in corrente alternata è stata potenziata e, per la prima volta, è disponibile anche la ricarica in corrente continua fino a 50 kW.

Il motore 2.0 TSI da 333 CV (245 CV) abbinato al cambio automatico DSG e alla trazione integrale 4Drive introduce la tecnologia torque splitter, precedentemente disponibile solo sulla versione VZ5. Questa innovativa tecnologia distribuisce la coppia in modo asimmetrico su ciascuna ruota dell’asse posteriore, migliorando la dinamica di guida della nuova CUPRA Formentor VZ. Due unità di controllo gestiscono una frizione che regola la coppia motrice trasmessa a ciascun lato dell’asse posteriore, offrendo un’esperienza di guida più reattiva e sportiva.

Cosa aggiungono le nuove versioni

Le nuove versioni VZ e VZ Extreme aggiungono ulteriori elementi distintivi all’offerta Cupra. La versione VZ include dotazioni di serie come cerchi in lega da 19” SANDSTORM silver, controllo dinamico dell’assetto (DCC), sedili anteriori avvolgenti Diamica, illuminazione ambientale Smart Wraparound, sistema Keyless Advanced, videocamera posteriore, portellone elettrico handsfree e sistema antifurto.

La versione VZ Extreme, oltre agli equipaggiamenti della VZ, offre sedili anteriori CUP bucket, sistema di navigazione, fari anteriori LED Matrix, Immersive by Sennheiser, pacchetto Safe & Driving XL, pinze freni Brembo per la versione 1.5 e-HYBRID e pinze freno Akebono per la versione 2.0 TSI, oltre al pre-crash assist (anteriore e posteriore).

Inoltre, sono stati introdotti due nuovi design per i cerchi in lega da 19”, denominati HAILSTORM Silver e HAILSTORM Copper, insieme a nuovi colori carrozzeria come il metallizzato Glacial White e gli opachi Enceladus Grey e Magnetic Tech Matt.

I prezzi delle nuove versioni di Cupra Formentor

1.5 e-HYBRID 272 CV DSG VZ da 55.650€

VZ Extreme da 60.700€

2.0 TSI 333 CV 4Drive DSG VZ da 55.750€

VZ Extreme da 60.800€