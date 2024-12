Cupra entra in Formula E: il futuro elettrico prende velocità

Cupra ha annunciato il suo ingresso nel Campionato di Formula E, scegliendo questa competizione come terreno per testare tecnologie all’avanguardia da applicare alla sua futura gamma di auto elettriche. Dalla stagione 2024/2025, il marchio collaborerà con il team Cupra Kiro, nato in partnership con Niro Race Co., per affrontare nuove sfide nel motorsport.

Il debutto ufficiale avverrà il prossimo 7 dicembre all’e-prix di São Paulo, in Brasile, dove due giovani talenti scenderanno in pista con le monoposto elettriche del team. A rappresentare Cupra Kiro ci saranno l’inglese Dan Ticktum, classe 1999, e il tedesco David Beckmann, nato nel 2000. Entrambi i piloti sono pronti a portare grinta e determinazione in un campionato sempre più competitivo.

“L’ingresso in Formula E rappresenta un passo naturale per Cupra”, ha dichiarato Xavi Serra, Global Head of Racing del brand. “Unendo il nostro know-how con l’esperienza di Kiro Race Co., siamo pronti a competere ai massimi livelli. La Formula E è una piattaforma unica per sviluppare tecnologie innovative, che plasmeranno il futuro delle nostre auto elettriche”.

Cupra in Formula E, la monoposto

Le monoposto di Cupra Kiro si baseranno sulla Porsche 99X Electric WCG3 di GEN3 EVO, una vettura di ultima generazione che anticipa le innovazioni previste con il debutto della GEN4 nella stagione 2026/2027. Questo modello rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni e sostenibilità, riflettendo l’impegno del marchio nel ridefinire il concetto di mobilità elettrica.

La stagione di Cupra Kiro sarà caratterizzata da una livrea speciale per l’e-prix inaugurale di São Paulo, mentre quella ufficiale verrà svelata a gennaio a Città del Messico. Il calendario 2025 toccherà città iconiche come Miami, Berlino, Monaco e Londra, offrendo un palcoscenico globale per esaltare l’impegno di Cupra nel motorsport elettrico.

Con questa audace avventura, Cupra conferma la sua volontà di essere un punto di riferimento nella mobilità sostenibile, trasformando le corse in un laboratorio tecnologico per il futuro.