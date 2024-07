Cosa valutano gli automobilisti nella scelta degli pneumatici

Apollo Tyres ha lanciato un sondaggio agli appassionati di guida, riguardante la scelta degli pneumatici. Qual è la ragione che veicola una gomma rispetto a un’altra? C’è chi apprezza il comfort di guida tanto quanto le prestazioni, dunque non è facile rispondere al quesito: “Quali caratteristiche definireste prioritarie quando acquistate uno pneumatico di ricambio?” Il 35% di quelli che dichiarano di “amare” o “gradire” la guida cita “raffinatezza di guida e bassa rumorosità”, rispetto al 25% che parla di “aderenza e trazione ad alte prestazioni”.

Inoltre, una maggiore percentuale di appassionati di guida preferirebbe “una ruota più piccola con uno pneumatico dal profilo più alto che offre un comfort maggiore“ (46%) rispetto a “una ruota più grande e uno pneumatico dal profilo basso che ha un aspetto migliore sul veicolo” (40%).

Il comfort scelta essenziale per gli pneumatici

I risultati mettono in mostra la rilevanza del comfort per coloro che con più probabilità acquisteranno pneumatici ad alte prestazioni, dato in contrasto con quanto offerto dalla maggior parte dei prodotti di questo tipo attualmente in commercio, che denunciano livelli relativamente bassi di raffinatezza di guida a causa della struttura e dei fianchi più rigidi in grado di massimizzare le capacità dinamiche.

Il sondaggio condotto da Apollo Tyres ha inoltre evidenziato che, tra tutti gli appassionati di guida, i criteri più importanti per la scelta degli pneumatici di ricambio sono “prezzo/convenienza” (una priorità per il 45%) e “sicurezza – brevi distanze di arresto” (45%), seguito da “aderenza e trazione costanti per l’intero anno” (41%).

La novità di Apollo Tyres

All’inizio di quest’anno, Apollo Tyres ha presentato il nuovo Vredestein Ultrac Pro, uno pneumatico estivo ad altissime prestazioni (UUHP) pensato per garantire il meglio di entrambi i mondi: doti di maneggevolezza avanzate e comfort di guida più alto. L’equilibrio unico delle caratteristiche di Ultrac Pro è dovuto alla nuova mescola avanzata del battistrada e a una struttura altamente innovativa che include un’area del tallone completamente rinnovata e una “zona flessibile” più ampia sul fianco.

Il nuovo Ultrac Pro è stato da poco sottoposto a una valutazione condotta da una società spagnola indipendente di test e progettazione, Applus+ IDIADA. I tester hanno confrontato Ultrac Pro con tre pneumatici UUHP estremamente validi in termini di prestazioni e altri tre che garantiscono il massimo comfort. Lo pneumatico Vredestein ha battuto tutti gli pneumatici UUHP tranne uno nella valutazione della “guida al limite” (una differenza inferiore a 1 km/h nelle velocità di ingresso e uscita rispetto allo pneumatico che ha ottenuto il primo posto), battendo nelle prove generali anche i concorrenti UUHP più orientati al “comfort di guida”.

Yves Pouliquen, Group Head of Sales and Marketing di Apollo Tyres, ha dichiarato: “Il nostro sondaggio evidenzia che i conducenti di auto ad alte prestazioni cercano una maggiore versatilità dai propri pneumatici. Molti utilizzano la stessa auto per la pista e per i fine settimana di guida all’insegna del divertimento. Ultrac Pro è il primo pneumatico in grado di soddisfare in modo efficace questa vasta gamma di requisiti“.