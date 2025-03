Cosa ricercano gli automobilisti in un'auto elettrica

“Con un’auto elettrica ci serve anche la certezza di poterla ricaricare facilmente a casa nostra, senza complicazioni”. Questo è quanto emerge da un recente studio Escalent, che sottolinea come l’offerta di un servizio completo di installazione della wallbox sia cruciale per incentivare gli automobilisti a scegliere la mobilità elettrica.

Perché scegliere un’auto elettrica

La ricerca mette in evidenza un problema spesso trascurato: mentre molte auto elettriche includono una stazione di ricarica, l’onere dell’installazione ricade sull’acquirente. Questo passaggio aggiuntivo crea incertezza e alimenta la cosiddetta “ansia da ricarica“, rappresentando un ostacolo significativo per i potenziali clienti.

La soluzione proposta consiste in un pacchetto all-inclusive che integri il veicolo, la wallbox e l’installazione professionale del sistema di ricarica domestica. Questa formula permetterebbe agli utenti di iniziare immediatamente a utilizzare il proprio veicolo elettrico senza preoccupazioni logistiche, con la possibilità di includere il costo dell’installazione nel finanziamento dell’auto.

L’importanza della ricarica domestica

Sebbene questa strategia richieda investimenti considerevoli da parte dei produttori, potrebbe diventare un elemento distintivo sul mercato, capace di attrarre una clientela più ampia e meno esperta nell’ambito dell’elettrificazione.

Nonostante i progressi nell’infrastruttura pubblica di ricarica – con Motus-e che prevede colonnine in oltre il 40% delle aree di servizio autostradali entro il 2024 – la ricarica domestica resta l’opzione preferita per convenienza economica, con costi medi di circa 30 centesimi per kWh, molto più bassi rispetto alle tariffe delle stazioni pubbliche.

La vera sfida della transizione elettrica si gioca quindi non solo sul fronte tecnologico dei veicoli, ma anche sulla creazione di un ecosistema di servizi che semplifichi l’uso quotidiano, rendendo l’esperienza elettrica accessibile e priva di complicazioni per il consumatore medio.