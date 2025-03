La Cina si posiziona al vertice della rivoluzione tecnologica nel settore dei veicoli elettrici, con innovazioni che ridefiniscono gli standard globali. Cinque minuti per 400 chilometri di autonomia contro i 15 minuti per 270 chilometri. Mille kilowatt di potenza di ricarica rapida contro 500. Due giganti, Nio e BYD, si sfidano per la leadership mentre i produttori occidentali cercano di recuperare terreno.

Come crescono le auto elettriche cinesi

La competizione nel mercato cinese dei veicoli elettrici ha raggiunto nuove vette grazie alle recenti innovazioni di questi protagonisti. Nio, da un lato, ha siglato una partnership strategica con CATL per sviluppare una rete di stazioni di scambio batterie, una mossa che ha fatto schizzare le sue azioni del 17%. Dall’altro, BYD ha presentato una tecnologia rivoluzionaria che promette di eliminare definitivamente l’ansia da autonomia.

La nuova Super e-Platform di BYD rappresenta un passo avanti impressionante: con una potenza di ricarica rapida di 1.000 kilowatt, permette di recuperare energia sufficiente per percorrere 400 chilometri in appena 5 minuti. Questo rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai supercharger Tesla, che con 500 kilowatt garantiscono 270 chilometri in 15 minuti, o al sistema di Mercedes-Benz che promette 325 chilometri in 10 minuti.

BYD introduce una grande innovazione

Wang Chuanfu, CEO di BYD, ha sottolineato come questa tecnologia possa superare uno degli ostacoli principali all’adozione di massa dei veicoli elettrici. “La soluzione definitiva è rendere la ricarica veloce quanto il rifornimento di un’auto a benzina,” ha dichiarato. Gli esperti del settore considerano questa innovazione un punto di svolta che potrebbe mettere in difficoltà i concorrenti internazionali.

Questi sviluppi confermano il ruolo centrale della Cina nell’evoluzione della mobilità elettrica globale. Con aziende che continuano a spingere i limiti dell’innovazione e un mercato in rapida crescita, Pechino si afferma come il motore trainante del futuro dell’automotive elettrico.