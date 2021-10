Cosa ci fa un uomo appeso al TIR in autostrada? [Video]

Su un’autostrada nei pressi di Atlanta, in Georgia, un uomo è stato filmato mentre era appeso a torso nudo sul lato esterno della cabina di un TIR. Il suo comportamento è davvero discutibile, ma ai giorni nostri si assiste quotidianamente a cose strampalate. Purtroppo viviamo in un’epoca strana, dove i comportamenti fuori dalle regole sono più ricorrenti che mai. Forse perché prima non conoscevamo le condotte più folli, oggi messe a fuoco sui social e, più in generale, nel sistema mediatico, che vi ha più facilità di accesso.

Il fatto che ne derivi una viralità non equivale ad una condivisione morale o ad uno sdoganamento di pratiche tanto irresponsabili. In questo caso, infatti, le critiche, giustamente anche molto aspre, sono diventate la nota dominante. Per fortuna, direi. Vuol dire che il senso civico e l’equilibrio mentale ancora esistono. Il tizio immortalato nel video si è reso protagonista di un comportamento non solo strano, ma anche molto pericoloso. Non ci vuole molto a capire cosa avrebbe potuto produrre un sorpasso ravvicinato o una frena brusca.

Per fortuna le autorità hanno acquisito il filmato, nel tentativo di scoraggiare la pratica. Speriamo che una volta individuato il soggetto si prendano degli adeguati provvedimenti, che siano da monito anche per gli eventuali emuli, sempre dietro la porta nel mercato della cretinaggine. Le forze dell’ordine americane fanno sapere che condotte del genere sono state riscontrate anche su altri veicoli, in almeno un paio di occasioni. Si impone una stretta della polizia ed una censura forte da parte degli utenti dei social, per non far sentire eroi i protagonisti di queste bravate.

