La nuova Corvette E-Ray segna una rivoluzione nella storia della leggendaria supercar americana, ora disponibile in Italia grazie al Gruppo Cavauto, distributore ufficiale Chevrolet. Con un’accelerazione record e un’innovativa trazione integrale elettrificata, questa supercar elettrificata unisce tradizione e innovazione.

Al cuore della E-Ray troviamo un potente motore V8 da 6.2 litri in posizione centrale-posteriore, abbinato a un propulsore elettrico sull’asse anteriore. Questo sistema ibrido genera una potenza complessiva di 643 CV, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e una velocità massima superiore ai 300 km/h, rendendola la Corvette più veloce di sempre.

L’innovativo sistema eAWD (Electric All-Wheel Drive) si avvale di una batteria agli ioni di litio da 1,9 kWh, che offre diverse modalità di guida per adattarsi a ogni esigenza. La Stealth Mode consente brevi tragitti a zero emissioni, mentre la Shuttle Mode facilita le manovre in spazi stretti. La funzione Charge+ ottimizza la carica della batteria per garantire prestazioni elevate nel tempo.

Dal punto di vista estetico, la E-Ray conserva il design aggressivo tipico della Corvette, arricchito da dettagli esclusivi come prese d’aria maggiorate e cerchi in lega dedicati. Gli interni offrono un mix di sportività e lusso, con sedili in pelle premium, un display digitale da 12 pollici e un sistema infotainment touchscreen da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Materiali pregiati come fibra di carbonio e Alcantara completano l’ambiente interno.

Le prestazioni sono ulteriormente migliorate grazie alle sospensioni Magnetic Ride Control 4.0 e ai freni Brembo Carbon Ceramic. Un’innovazione interessante è il Front Lift System, che solleva automaticamente la parte anteriore del veicolo in presenza di ostacoli, memorizzando le posizioni tramite GPS per attivazioni future.

Disponibile nelle versioni Coupé e Convertible, la Corvette E-Ray offre ampie possibilità di personalizzazione con 10 colorazioni esterne e 15 combinazioni per gli interni. I prezzi partono da 174.900 euro per la Coupé e 181.900 euro per la Convertible, IVA inclusa. La garanzia copre 3 anni o 100.000 km, mentre per il pacco batteria si estende a 8 anni o 150.000 km.

Con questa nuova proposta, Chevrolet ridefinisce il concetto di supercar americana, offrendo un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e sostenibilità, posizionandosi come una valida alternativa nel segmento delle sportive elettrificate.