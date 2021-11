Corvette C1, un esemplare in carbonio protagonista al SEMA

Tra le estrose ed esagerate protagoniste del SEMA – evento internazionale che si svolge al Las Vegas, dedicato al variegato mondo del tuning e della personalizzazione – quest’anno spicca senza ombra di dubbio una speciale Corvette C1 realizzata dallo specialista Dave Kindig, della Kindig-It Design e ospite del programma Bitchin’ Rides, in onda su Motor Trend.

Realizzata in soli due esemplari, rispettivamente personalizzati con una livrea color argento e una bianca, questa particolare Corvette abbandona la carrozzeria in fibra di vetro del modello originale per adottarne una realizzata interamente in carbonio.

Questo apprezzabile restomod è stato progettato da Kindig, ma i lavori sono stati eseguiti dalla Performance Corvette. Il telaio è un Roadster Shop Spec 7, mentre l’effetto scenico viene completato da giganteschi cerchi Forgeline che misurano 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore e sono avvolti da pneumatici Michelin Pilot S4.