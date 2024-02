Coppa Attilio Bettega 2024: Mafra sponsor ufficiale

Un nuovo evento dedicato agli appassionati delle celebri auto storiche avrà luogo nel weekend del sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 a Bassano del Grappa (VI). Ci riferiamo alla Coppa Attilio Bettega 2024. In questa nuova edizione, la gara avrà un’atmosfera unica grazie alla presenza consolidata di Mafra come sponsor ufficiale. L’entusiasmo per la cura dell’auto offerto dai prodotti Mafra si unisce alla passione delle competizioni automobilistiche, e anche questa volta l’esperto nel settore accoglierà i partecipanti con un kit di benvenuto e riserverà un premio speciale per i vincitori.

Mafra alla Coppa Attilio Bettega 2024 con un kit di benvenuto e un premio speciale

In occasione della Coppa Attilio Bettega 2024, Mafra darà il benvenuto ai partecipanti con il suo esclusivo Welcome Kit Waterless. Questo kit, che include il prodotto Waterless e il panno in microfibra Heavy Work, offre un modo efficace e conveniente per lavare e lucidare le auto senza l’utilizzo di acqua. I vincitori della Coppa Attilio Bettega 2024 avranno l’onore di ricevere un premio speciale grazie al contributo di Mafra. I primi tre classificati saranno premiati con il Kit Charme Mafra, ideale per la pulizia e la rigenerazione delle superfici in pelle delle loro preziose auto storiche. Questo kit include Charme Hydrating, Charme Detergent e Charme Nutrient, offrendo una soluzione completa per mantenere le superfici in pelle morbide, pulite e protette nel tempo.

La Coppa Attilio Bettega rappresenta da sempre una delle competizioni più impegnative nel panorama delle gare per auto storiche. Nonostante le sfide e le difficoltà, questo evento resta un appuntamento atteso e amato dagli appassionati di tutto il mondo, anche grazie al sostegno di partner prestigiosi come Mafra, i quali contribuiscono a rendere l’esperienza ancora più indimenticabile.