“Chi viene beccato a correre paga caro”. Mai proverbio fu più azzeccato in Sicilia, dove dal 3 al 9 febbraio 2025 prenderà il via una massiccia campagna di controlli della velocità sulle strade. La Polizia di Stato ha predisposto un piano capillare di monitoraggio con autovelox su autostrade e strade statali dell’isola, pubblicando preventivamente le postazioni sul proprio sito web.

Autovelox, interventi mirati a contrastare l’eccesso di velocità

L’iniziativa punta a contrastare uno dei comportamenti più pericolosi alla guida: l’eccesso di velocità. Per garantire la massima trasparenza, gli automobilisti potranno consultare in anticipo l’ubicazione dei dispositivi di controllo, consentendo una pianificazione consapevole dei propri spostamenti.

Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni progressive in base alla gravità dell’infrazione. Si parte da multe più contenute per superamenti lievi dei limiti velocità, fino a penalità severe che possono raggiungere i 3.382 euro per chi supera di oltre 60 km/h la velocità consentita. Nei casi più gravi, è prevista anche la sospensione della patente, che può durare fino a un anno.

La strategia adottata dalla Polizia di Stato non si configura come una semplice azione repressiva. La scelta di comunicare preventivamente i punti di controllo rappresenta un approccio innovativo alla sicurezza stradale, orientato più alla prevenzione che alla punizione.

Sia fissi che mobili

Gli autovelox impiegati, sia fissi che mobili, sono strumenti tecnologicamente avanzati per il monitoraggio delle velocità. La loro presenza, sebbene talvolta criticata, si è dimostrata efficace nel ridurre il numero di incidenti gravi sulle strade. L’operazione siciliana si inserisce in un più ampio contesto di educazione stradale. Il messaggio è chiaro: la velocità eccessiva non mette a rischio solo chi la pratica, ma costituisce un pericolo per tutti gli utenti della strada. Per questo motivo, il rispetto dei limiti velocità non deve essere visto come un fastidioso obbligo, ma come un fondamentale contributo alla sicurezza collettiva.

La consapevolezza delle conseguenze, sia in termini di sanzioni che di rischi per la sicurezza, dovrebbe spingere ogni automobilista a una guida più responsabile. Solo attraverso il rispetto delle regole e una maggiore attenzione si possono rendere le strade siciliane più sicure per tutti.