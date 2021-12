Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022: via alle iscrizioni

Dopo la “parentesi” di inizio autunno, dovuta alla necessità di mantenere l’evento in una collocazione di calendario che rispondesse alle prescrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il più importante evento italiano (ed uno dei principali a livello internazionale) dedicato alle auto storiche di grande prestigio ed alle concept e supercar moderne, si prepara a fare il proprio ritorno nell’abituale collocazione di primavera. È il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che appena archiviata l’edizione 2021 – svoltasi all’inizio di ottobre in parallelo a Milano AutoClassica – si terrà, nella consueta cornice di Cernobbio, dal 20 al 22 maggio 2022.

I 150 anni dello storico Hotel

La macchina organizzativa, ovvero Bmw Group Classic ed il Grand Hotel Villa d’Este, è già in movimento, anche perché le date di effettuazione del Concorso 2022 sono anch’esse storiche in quanto celebreranno la 150. stagione dalla creazione del Grand Hotel Villa d’Este, costruito in origine (era il 15. Secolo) come residenza cardinalizia e, nel 1873, trasformato in albergo di lusso conosciuto in tutto il mondo. All’insegna del motto “E il vincitore fu…: la Celebrazione del 150 Anniversario di Villa d’Este” verranno esposte le vetture che hanno vinto la prestigiosa e storica Coppa d’Oro Villa d’Este o l’ambito “Best of Show” a partire dalla prima edizione del Concorso avvenuta nel 1929.

Le categorie

Proprio in ordine alla ormai imminente effettuazione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022, i proprietari dei veicoli d’epoca vengono invitati ad iscriversi fin da ora per essere ammessi. Il Comitato di selezione ha in effetti dato il via alla scelta delle vetture che prenderanno parte all’evento del prossimo maggio. Contestualmente, sono state definite le prime sei categorie che si contenderanno la vittoria nella propria classe di valutazione e gli ambiti Coppa d’Oro Villa d’Este e Trofeo Bmw Group “Best of Show”: 50 autovetture d’epoca (ciascuna delle quali in possesso di una storia particolare e unica nel proprio genere), alle quali si aggiungeranno le partecipanti alla categoria Concept Cars e Prototipi.

La classe “La Carrozza si Trasforma in Automobile: Grande Eleganza, 1900 –1929” è dedicata all’emozionante trasformazione avvenuta nella fase della nascita dell’automobile circa 120 anni fa.

La classe “La Velocità plasma la Forma, 1930 –1940” pone invece, al centro dell’attenzione soprattutto i concetti di carrozzeria ben congegnati e ottimizzati dal punto di vista aerodinamico dal 1930 al 1940. Le linee erano sempre più orientate alla velocità e all’aerodinamica, fortemente influenzate dall’era dell’aviazione iniziata in quel periodo. In virtù dello stile futuristico di questi veicoli, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022 potrà anche vantare un decennio di brillanti conquiste ingegneristiche.

Con un occhio di riguardo al marchio Ferrari, in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022, si festeggerà anche un altro anniversario. La Casa automobilistica italiana compie infatti 75 anni. La straordinaria storia di questo marchio sarà ripercorsa attraverso una categoria di concorso dedicata: “Il Cavallino compie 75 Anni: alla otto decadi di Ferrari rappresentate da otto icone”. Ogni vettura rappresenterà le visioni di un decennio e la corrispondente eccellenza tecnologica. Per la prima volta saranno esposti anche modelli singolari del passato più recente, che riportano il mitico logo del marchio del “Cavallino rampante”.

Il terzo anniversario, che verrà celebrato al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, riguarderà un marchio esclusivo e un’azienda legata in modo particolare agli sport motoristici: i cinquant’anni dalla creazione di Bmw Motorsport, attualmente conosciuta come è Bmw M GmbH. Fra le pietre miliari della sua storia si annovera la prima vettura sviluppata in proprio, denominata in modo breve e conciso Bmw M1, che fu presentata nel 1978. La successiva progettazione di motori per la Formula 1 e lo sviluppo della vettura da turismo di maggior successo della storia del Motorsport, Bmw M3, hanno dato seguito alla storia impressionante di Bmw M GmbH che verrà documentata al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022 nella categoria “Eccellenza meccanica: i 50 Anni di BMW M”.

Con una propria classe di valutazione intitolata “Oltre la Barriera della Velocità! Le prime Macchine a infrangere la Soglia dei 300 km/h”, al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022 verranno premiate le prime automobili che raggiunsero la soglia dei 300 chilometri orari.