Come non salvare la propria auto dalla grandine [Video]

La grandine è un bel nemico per la carrozzeria delle auto e mette tanta apprensione ai proprietari dei mezzi a quattro ruote. Il video odierno mostra un tizio che cerca, disperatamente, di mettere al sicuro la sua Toyota Supra di quarta generazione, nel corso di una grandinata.

Per cercare di raggiungere lo scopo, usa pellicole di plastica, cartoni e, dove non riesce a coprire il veicolo, anche il suo corpo. Gli sforzi per evitare che la carrozzeria si danneggi sono palesi e a tratti scenografici, ma non sappiamo quanto l’obiettivo sia stato centrato. Possiamo immaginare il suo stato d’agitazione, nel vedere l’auto sportiva giapponese bersagliata dai colpi di grandine.

In quel mezzo sono confluiti tanti soldi e non è mai bello spenderne altri per vicende non imputabili alla propria responsabilità. Questo rende comprensibili i suoi sforzi per mettere al riparo l’amata Toyota Supra, ma in certi casi bisogna prima pensare alla propria salute. A voi le immagini.