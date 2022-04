Come costruirsi un motore V8 in scala… usando le siringhe [Video]

Il video odierno mostra come sia possibile assemblare un modello completamente funzionante del motore V8, usando dei materiali semplici e facili da reperire. Certo, ci vuole una pazienza certosina, ma il risultato è di grande effetto. Nel filmato sono illustrati i vari passaggi della fase di costruzione, accessibile a un gran numero di soggetti, purché dotati di un buon livello di manualità.

Curiosa la scelta del corpo di alcune siringhe per dare forma ai cilindri. Tutto viene plasmato e composto in modo artigianale: dai pistoni alle bielle, fino all’albero motore e alle valvole. C’è pure il pedale dell’acceleratore, collegato a un avvitatore elettrico, che alimenta le danze delle parti mobili. Questo modello di motore V8 può essere utilizzato per scopi didattici.