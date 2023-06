Codice della Strada, Toni Purcaro: ‘La sicurezza stradale è importante per tutti, nessuno escluso’

Il dibattito sulla riforma del Codice della Strada ha attirato l’attenzione di figure di spicco del settore dei trasporti. Tra queste, si distingue Toni Purcaro – vicepresidente esecutivo di DEKRA Group e presidente di DEKRA Italia, che ha deciso di intervenire con una dichiarazione ufficiale.

Purcaro si esprime con approvazione rispetto all’attenzione che il Governo, e in particolare Matteo Salvini – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, stanno rivolgendo a questa questione. Evidenzia il fatto che la nuova riforma mette in risalto l’importanza della sicurezza stradale, un aspetto cruciale della vita quotidiana di tutti gli italiani.

“Sensibilizzare le nuove generazioni è fondamentale”, sottolinea Toni Purcaro. Il presidente di DEKRA Italia enfatizza l’importanza di informare i giovani sulla sicurezza stradale, che è un aspetto essenziale della mobilità condivisa, un fenomeno in rapida espansione grazie all’emergere di diverse piattaforme di sharing.

Purcaro è d’accordo nell’intensificare le norme di sicurezza

Alla luce dei recenti eventi, Purcaro concorda con l’approccio del Ministro Salvini di intensificare le norme di sicurezza sia per i neopatentati, con un aumento dei controlli e un inasprimento delle sanzioni, che per gli utilizzatori di monopattini, per proteggere i pedoni da potenziali pericoli.

Il dirigente insiste anche sulla necessità di monitorare lo stato d’uso dei mezzi di sharing urbano, sottolineando l’importanza di verificare costantemente il loro livello di sicurezza poiché vengono utilizzati da un gran numero di utenti.

DEKRA svolge un ruolo importante in questo ambito. Ogni anno, l’azienda effettua 28 milioni di revisioni in tutto il mondo, oltre a testare gli standard di sicurezza fisica e digitale dei veicoli di nuova generazione, con l’obiettivo di rendere la mobilità sempre più sicura, efficiente e automatizzata.

La sicurezza stradale è un problema molto importante. Come sottolineato da Purcaro, “l’Istat ha registrato 81.437 incidenti stradali con lesioni a persone e 1450 vittime nel periodo gennaio-giugno 2022. È chiaro che la sicurezza stradale nel nostro Paese deve diventare una questione culturale”.

Toni Purcaro conclude il suo intervento sottolineando l’importanza di promuovere una maggiore consapevolezza in merito alla sicurezza stradale. “Dobbiamo capire che la sicurezza non è un optional, ma un diritto di tutti”, dichiara, rimarcando la necessità di un cambio di prospettiva radicale per garantire un futuro più sicuro sulle strade italiane.