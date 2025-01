Citroen ha introdotto in Italia e in altri mercati europei il programma di garanzia estesa We Care, una soluzione innovativa pensata per offrire maggiore serenità ai proprietari di veicoli una volta scaduta la garanzia ufficiale, che normalmente copre i primi due anni dall’acquisto.

Citroen, la garanzia vale anche per il motore PureTech

Questa nuova iniziativa è disponibile per tutti i modelli del marchio francese, indipendentemente dalla tipologia di alimentazione o tecnologia del veicolo. La copertura riguarda i principali componenti principali del veicolo, tra cui il motore (compreso il PureTech), il cambio, la trasmissione e il gruppo propulsore. La durata massima prevista arriva fino a 8 anni dalla prima immatricolazione o fino a 160.000 chilometri, a seconda del limite raggiunto per primo.

Il programma We Care rappresenta un significativo passo avanti nell’assistenza post-vendita, estendendo il supporto ai clienti ben oltre la durata della garanzia legale. Gli utenti possono attivare questa copertura presso la rete ufficiale Citroen durante un intervento di manutenzione programmata. La validità della garanzia si estende fino al successivo tagliando, permettendo un rinnovo continuo entro i limiti temporali e chilometrici stabiliti.

Manutenzione programmata e copertura

Citroen specifica che gli intervalli di manutenzione programmata variano in base alla tipologia di veicolo. Per i modelli con motori a combustione interna e ibridi, i controlli sono previsti annualmente o al raggiungimento del chilometraggio massimo programmato. Per i veicoli elettrici, invece, gli intervalli sono fissati ogni due anni o in base al chilometraggio.

Il programma è già attivo in numerosi paesi europei, tra cui Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Gran Bretagna, Portogallo, Austria e Paesi Bassi. I costi della garanzia variano in base al modello del veicolo e alla tecnologia propulsiva, garantendo una soluzione personalizzata per ogni cliente.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Citroen nel migliorare l’esperienza del cliente, offrendo una copertura flessibile e prolungata per proteggere i componenti principali del veicolo. Con il programma We Care, il marchio punta a rafforzare la fiducia dei consumatori, fornendo un servizio che si adatta alle diverse esigenze di mobilità.