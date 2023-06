Citroen My Ami Buggy: sold out in 10 ore

Citroen My Ami Buggy è la versione in edizione limitata del celebre quadriciclo elettrico della casa automobilistica francese. Questo è stato messo in vendita in 800 unità in alcuni paesi europei tra cui l’Italia il 20 giugno 2023. Oggi Citroen ha annunciato che in appena 10 ore tutte le unità del suo quadriciclo sono andate esaurite. Ciò dimostra ancora una volta il successo commerciale di questo modello che sia nella versione normale che in quella limitata sta raccogliendo un gran numero di vendite.

Già sold out in 10 ore le 800 unità di Citroen My Ami Buggy messe in vendita il 20 giugno

La Citroen My Ami Buggy è una reinterpretazione ludica e avventurosa dell’Ami, il quadriciclo elettrico che si può guidare senza patente dai 14 anni in su. La versione Buggy si distingue per la tinta esterna Khaki con dettagli gialli e neri, i parafanghi allargati, i cerchi da 14 pollici dorati, il tetto apribile in tela grigia e le portiere tubolari senza vetri. Gli interni sono realizzati con materiali tecnici e resistenti, con cuciture gialle a contrasto. La My Ami Buggy mantiene la propulsione elettrica dell’Ami, con un motore da 6 kW alimentato da una batteria da 5,5 kWh, che garantisce un’autonomia di 75 km e una velocità massima di 45 km/h. La ricarica avviene in tre ore da una presa domestica e il cavo è integrato nella portiera del passeggero.

Da segnalre che in Belgio le 65 unità di Citroen My Ami Buggy messe in vendita sono andate esaurite in meno di 9 minuti. Il cliente più veloce a prenotare la sua My Ami Buggy si è registrato in Spagna con un tempo di 1 minuto e 10 secondi, mentre in Francia 300 unità sono state prenotate in 1 ora. Anche in Italia tutte le unità messe in vendite sono state prenotate in giornata.