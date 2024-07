Citroen introduce ChatGPT. La casa del Double Chevron, da sempre sinonimo di comfort e innovazione, ha fatto un altro passo avanti verso un’esperienza di guida più facile, serena e rigenerante. La casa automobilistica ha recentemente annunciato l’integrazione di ChatGPT, l’intelligenza artificiale generativa sviluppata da OpenAI, nei suoi modelli Citroen C4, C4 X, C5 X, Berlingo, Spacetourer, Berlingo Van e Jumpy. Questa nuova funzionalità sarà disponibile attraverso la piattaforma di riconoscimento vocale e audio di SoundHound, migliorando significativamente il sistema di infotainment di Citroën.

Citroen introduce ChatGPT, vantaggi del nuovo sistema

ChatGPT, grazie alla sua avanzata tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale, rende il riconoscimento vocale di Citroen più preciso e reattivo. Gli utenti potranno interagire con il loro veicolo utilizzando un linguaggio naturale, eseguendo comandi vocali come regolare la temperatura o impostare una destinazione senza distogliere lo sguardo dalla strada. Oltre a questo, ChatGPT si evolve in un vero e proprio compagno di viaggio, capace di rispondere a domande complesse e fornire consigli su una vasta gamma di argomenti, dai luoghi da visitare alle ricette culinarie.

I test condotti nel maggio 2024 hanno mostrato una riduzione del 68% nelle incomprensioni, migliorando la precisione del riconoscimento vocale e incrementando l’uso di questa funzionalità del 70%. Gli utenti possono attivare ChatGPT in tre modi diversi, a seconda del modello del veicolo: pronunciando “Ciao Citroen“, premendo un pulsante sul volante o selezionando un widget sul display.

Un compagno di viaggio ideale per la famiglia

ChatGPT non è solo un assistente vocale avanzato, ma anche un facilitatore della vita a bordo. Durante i viaggi, può trasformare il tempo trascorso in auto in un’opportunità educativa e di intrattenimento, offrendo quiz e giochi che coinvolgono tutta la famiglia. Che si tratti di raccontare storie per i bambini o di suggerire playlist rilassanti, ChatGPT contribuisce a rendere ogni viaggio un’esperienza piacevole e arricchente.

Esempi pratici di interazione con ChatGPT includono:

“Ciao Citroen, puoi raccontarmi una storia di principesse e draghi?“

“Ciao Citroen, cosa si può visitare a Chartres con i bambini?“

“Ciao Citroen, puoi consigliarmi una ninnananna?“

Accesso e costi

Per chi ha ordinato un veicolo Citroen dopo il 3 luglio 2023, ChatGPT è incluso nel pacchetto Connect PLUS, gratuito per i primi 12 mesi e rinnovabile successivamente a 9,90 euro al mese. Per chi ha acquistato un veicolo prima di tale data, ChatGPT sarà disponibile come funzione on-demand al costo di 1,50 euro al mese o 15,00 euro all’anno.