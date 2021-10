Citroen C4 ed e-C4: novità per la gamma 2022

Citroen annuncia novità per la gamma C4 ed e-C4. Il restyling della compatta francese sbarcherà prima in Gran Bretagna e successivamente, probabilmente, anche in Italia e nel resto d’Europa.

Nuovi cerchi e colorazioni per la carrozzeria

Dal punto di vista estetico le versioni Sense e Sense Plus della Citroen C4 2022 sfoggiano nuovi cerchi verniciati in grigio chiaro. Gli allestimenti superiori Shine e Shine Plus adottano invece ruote in lega diamanti e bicolore da 18 pollici Aeroblade. La gamma di colori per la carrozzeria guadagna la nuova tinta Perla Nera che sostituisce il colore Obsidian Black.

Novità per l’equipaggiamento

L’equipaggiamento si arricchisce invece, per gli allestimenti Sense, con il supporto Citroen Smart Pad con tablet montato sulla plancia e un filtro per lo schermo, per non far distrarre il guidatore durante la guida. Nuovo anche l’airbag del passeggero anteriore, riprogettato per essere più sicuro.

Batteria aggiornata per la Citroen e-C4

La versione a zero emissioni della Citroen C4, la e-C4, migliora in termini di efficienza grazie ad un aggiornamento della batteria. La capacità rimane invariata, 50 kWh, con un’autonomia di 350 km ma Citroen annuncia che le modifiche renderanno più reale questo dato anche in condizioni di traffico reale.

Al momento del lancio della nuova Citroen C4 ed e-C4 MY 2022 nel nostro Paese sapremo se ci saranno anche altre novità.