Citroën Ami: Castagna Milano svela una versione lussuosa dell’EV [FOTO]

Una Citroën Ami completamente personalizzata, con un tocco molto speciale: è l’ultima creazione dell’atelier Castagna Milano, nata per soddisfare la richiesta di un fedele cliente e per deliziare il figlio di 16 anni con un veicolo unico nel suo genere.

La Ami è un quadriciclo leggero che porta un vento di freschezza nel panorama dei veicoli elettrici. Con la sua versatilità nel destreggiarsi tra le auto nel traffico cittadino, e un impegno zero-emissioni, è un piccolo gioiello ecologico e altamente economico.

Il progetto presenta diversi richiami alla DBS Superleggera del padre

Castagna Milano, il famoso atelier di personalizzazione dei veicoli, ha preso la sfida e ha trasformato l’EV della casa automobilistica francese in qualcosa di completamente unico. A seguito della richiesta di un cliente fedelissimo, è stata creata una versione personalizzata della Ami per il figlio di 16 anni del cliente, con un tocco estetico ispirato all’Aston Martin DBS Superleggera del padre.

La nuova creazione presenta una carrozzeria nera con finiture opache e lucide, intervallate da dettagli gialli che risaltano in contrasto, rispecchiando il design distintivo dell’Aston Martin. Castagna Milano ha progettato 60 pezzi unici per questa Citroën Ami, 40 dei quali sono stati infine utilizzati nella costruzione, realizzati con tecniche di stampa 3D e impiegando della plastica riciclata.

Il pacchetto di modifiche esterne include nuovi paraurti anteriori e posteriori con superfici più aggressive, delle piastre paramotore con finitura nera lucida che contrasta con la carrozzeria opaca e un nuovo design per il logo Citroën. Gli eleganti cerchi in lega sono stati sostituiti con un nuovo set in nero lucido con un disegno a cinque doppie razze, un chiaro richiamo alla DBS Superleggera.

Alcantara e pelle per l’abitacolo

Dentro, l’Ami personalizzata sfoggia rivestimenti in Alcantara nera e pelle con dettagli gialli sul cruscotto, sui sedili, sui pannelli delle portiere e sul tetto. Il selettore è stato riposizionato dal lato sinistro del posto guida al cruscotto, liberando spazio per un ulteriore vano portaoggetti.

Sotto la carrozzeria rimane la classica Citroën Ami, con il suo piccolo motore elettrico da 8 CV e la batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, che assicura fino a 70 km di autonomia con una singola ricarica.

Questo esemplare completamente personalizzato rappresenta un esempio unico di come la personalizzazione dei veicoli possa portare a creazioni davvero uniche e affascinanti, combinando l’estetica di un’auto di lusso con la praticità e la sostenibilità di un veicolo elettrico urbano.