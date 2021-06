Cinque Maserati MC20 in corteo davanti alla fabbrica Ferrari [Video]

Anche se c’è un rapporto di parentela, vedere cinque Maserati MC20 che sfilano davanti allo stabilimento Ferrari fa un certo effetto, complici le storiche rivalità fra i due marchi, ben ricordate da chi ha i capelli bianchi in testa. Il video odierno ci propone proprio questa scena, consegnando alla visione degli occhi un fatto non proprio comune. Facendo scorrere i fotogrammi si vedono tre esemplari blu, un esemplare bianco e un esemplare nero della recente supercar del “tridente“, immortalati appena fuori dalla fabbrica del “cavallino rampante”, cuore pulsante della Motor Valley.

Le prime Maserati MC20 finiranno nelle mani dei clienti nel mese di settembre prossimo, ma l’auto è già entrata nell’apparato emotivo di molti. Superfluo dire che questa sportiva a due posti secchi ha fatto colpo sugli appassionati. Del resto, è dotata delle credenziali giuste per entusiasmare, a partire dalla linea, moderna, muscolosa, pulita e molto elegante: una combinazione sempre più rara da trovare nelle supercar dei nostri giorni. Uno degli elementi estetici distintivi sono le portiere Butterfly, belle da vedere e pratiche per agevolare l’accesso a bordo.

Ricordiamo che la Maserati MC20 gode della spinta di un motore V6 da 3.0 litri, sovralimentato con due turbocompressori, che spingono la potenza massima a quota 630 cavalli. Per ottenere ottimi riscontri in termini di leggerezza e resistenza, su questa vettura è stato adottato un telaio in fibra di carbonio, progettato insieme alla Dallara. Eccellenti le performance, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,8 secondi. La velocità massima dichiarata è di 325 km/h. Per approfondire le caratteristiche del modello rimandiamo al precedente post. Qui ci limitiamo a gustare le immagini del video, che propone l’insolito passaggio di cinque Maserati MC20 davanti allo stabilimento Ferrari di Maranello. Buona visione!