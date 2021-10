Chrysler Voyager, la versione MY 2021 sarà disponibile solo per le flotte

Chrysler ha svelato la versione MY 2021 della Voyager, specificando che il minivan americano verrà proposto come alternativa più economica alla nuova Pacifica. In realtà, la rinnovata Voyager si presenta come una versione “ribattezzata” della Pacifica pre-restyling, introdotta appositamente per sostituire le versioni entry-level Pacifica L e Pacifica LX.

Solo per le flotte

I vertici del costruttore americano, appartenente all’orbita Stellantis, hanno inoltre deciso di proporre la rinnovata Voyager come modello dedicato esclusivamente alle flotte aziendali, di conseguenza non sarà più disponibile per la clientela privata. Questa scelta sarebbe legata alla calo della domanda per questo tipo di veicoli, un tempo molto apprezzati, ma oggi non in grado di tenere il passo dei più moderni SUV.

Dotazione ricca e tecnologica

Chrysler ha inoltre eliminato due dei tre livelli di allestimento, il che significa che ora il Voyager sarà disponibile esclusivamente nella versione LX. Questo allestimento porta in dote una serie di optional e dispositivi come i sedili Stow ‘n Go della seconda fila (un sistema di sedili a scomparsa nel pavimento abbinato a pratici vani portaoggetti sottostanti), portiere scorrevoli elettriche, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato e sistema di infotainment Uconnect 5.

La Voyager LX 2022 viene inoltre fornita di serie con il pacchetto Safety and Premium Group che aggiunge sensori di parcheggio posteriori, il sistema di avviso collisione, la frenata di emergenza automatica, il dispositivo che monitora gli angoli ciechi e un touchscreen da 10,1 pollici con navigatore.

Meccanica invariata

Per quanto riguarda la meccanica del veicolo, non si registrano modifiche, di conseguenza la nuova Voyager 2022 sarà disponibile con il noto e collaudato propulsore Pentastar V6 aspirato da 3.6 litri da 287 CV e 355 Nm di coppia. Questo motore è abbinato a una trasmissione automatica a nove velocità e alla trazione anteriore. Per la Voyager 2022 sono disponibili cinque opzioni per le livree esterne: Silver Mist, Brilliant Black, Bright White, Granite Crystal e Velvet Red.