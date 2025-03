Una BMW 320d station wagon trasformata in un furgone sportivo con il volto di una M3 E92: l’ultima creazione di Mohawk Customs ridefinisce i confini del tuning automobilistico.

La bizzarra creazione su base BMW

Quando si parla di personalizzazione automobilistica, raramente si pensa a veicoli commerciali. Eppure, l’officina britannica Mohawk Customs ha dimostrato che anche un furgone può diventare un’opera d’arte su ruote, realizzando una conversione unica nel suo genere.

Il progetto parte da una comune BMW 320d station wagon, trasformata in un veicolo commerciale dal design mozzafiato. L’intervento più significativo riguarda l’eliminazione delle portiere posteriori, sostituite da pannelli metallici che conferiscono al mezzo l’aspetto di una shooting brake sportiva.

La vera magia si manifesta nel frontale, dove troviamo gli elementi distintivi della M3 E92: cofano, paraurti e parafanghi allargati donano al veicolo un’identità aggressiva e inconfondibile. Il posteriore, caratterizzato da un paraurti su misura, si integra perfettamente con il vano di carico, mentre una provocatoria verniciatura giallo neon completa la trasformazione.

Non è una vera M3

Per quanto riguarda la meccanica, i tecnici hanno privilegiato la praticità: il propulsore diesel da 2.0 litri è stato potenziato fino a 250 CV attraverso una rimappatura, garantendo il giusto compromesso tra prestazioni e consumi per un utilizzo professionale quotidiano.

Questa straordinaria conversione rappresenta un esempio perfetto di come il mondo del tuning automobilistico possa evolvere, superando i classici schemi della personalizzazione estetica per creare veicoli che uniscono funzionalità e stile in modo innovativo. Un progetto che segna una nuova direzione nel panorama delle modifiche automobilistiche custom.