Chevy Colorado colpisce la BMW Serie 3 alla rotatoria [Video]

Un brutto incidente si è consumato nella famigerata rotatoria di Walter’s Point, a Milwaukee, teatro di vari altri crash nel corso della sua breve esistenza. L’inaugurazione dell’opera risale infatti a un paio di anni fa. Protagoniste dello scontro sono questa volta una BMW Serie 3 bianca e una Chevrolet Colorado.

Ecco cosa è successo

Scorrendo i fotogrammi, si nota la berlina tedesca sulla corsia più interna, quella della svolta destra, che porta fuori dalla rotonda, ma il tizio al volante si immette in quest’ultima. Alla sua sinistra c’è il pick-up americano, orientato verso il rondeau, ma il guidatore decide all’ultimo momento di girare a destra, per trasferirsi sulla corsia che allontana dalla rotatoria. Nel fare questo, colpisce l’auto dell’elica blu, in modo anche abbastanza violento.

Crash ad alta energia

La forza dell’impatto scaraventa la BMW Serie 3 sull’aiuola spartitraffico. Il conducente della Chevrolet Colorado, invece, si spinge ben oltre. Prima di arrestare la sua corsa scavalca anche l’area verde sul fronte opposto e sbatte contro un veicolo tranquillamente parcheggiato nelle vicinanze. L’impressione è che, al di là della confusione fatta nell’interpretazione del rondeau, l’autista del pick-up abbia scambiato l’acceleratore per i freni, causando un incidente molto più grave di quello che avrebbe preso forma senza questa sbavatura di guida. Lo si capisce dalla velocità che il veicolo guadagna prima di andare a colpire l’auto parcheggiata.

Scarsa dimestichezza con la rotatoria

Come fanno notare i colleghi di Carscoops, in alcuni paesi del mondo le rotatorie sono state assimilate bene dai guidatori, ma per molti automobilisti degli Stati Uniti restano un mistero. Forse bisogna ripensare questa rotonda di Milwaukee, per evitare che la scia di incidenti possa allungarsi. Non si hanno notizie sullo stato di salute delle persone coinvolte nello spiacevole crash di cui si siamo occupati. Guardando il video si notano soltanto il conducente e il passeggero della BMW Serie 3 mentre scendono fuori dalla berlina bavarese.