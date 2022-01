Chevrolet Corvette 70th Anniversary Edition: versione per il 70° anniversario

La Chevrolet Corvette è delle supercar più rappresentative e desiderate costruite negli USA: nata nell’ormai lontano 1953, questa iconica vettura è stata realizzata in ben 8 generazioni che hanno fatto la storia del settore automotive americano. Nel 2023 la sportiva statunitense compirà 70 anni di onorata carriera e per festeggiare degnamente questo importantissimo traguardo, Chevrolet ha deciso di realizzare una speciale versione celebrativa.

Due colori e tante personalizzazioni

Battezzata Chevrolet Corvette 70th Anniversary Edition, questa edizione speciale sarà disponibile esclusivamente con le livree esterne Tricoat Carbon Flash Metallic e White Pearl Metallic, inoltre si distinguerà speciali cerchi in lega multirazze di colore nero, impreziositi da profili rossi e coprimozzi specifici. Non mancano enormi pinze dei freni, sempre di colore rosso, mentre a richiesta la vettura può essere personalizzata con delle strips in grigio satinato e nero satinato.

Abitacolo racing

All’interno dell’abitacolo spiccano i sedili GT2 rivestiti in pelle bicolore o in alternativa in versione Competition Sport con inserti in microfibra scamosciata e loghi 70th Anniversary Edition. Entrambe le versioni delle sedute sportive sfoggiano cuciture rosse a contrasto e cinture di sicurezza sempre di colore rosso. Tra le novità non mancano inediti battitacco mancano e un volante rivestito in microfibra scamosciata personalizzato con il logo 70th Anniversary Edition. La variante coupé dispone anche di una copertura del motore in Edge Red, visibile dal lunotto posteriore.

Optional specifici

Le 70th Anniversary Edition possono inoltre contare su una protezione specifica del paraurti posteriore e una speciale copertura del bagagliaio. Chevrolet mette a disposizione anche un set di valigie personalizzato con cuciture rosse e logo 70th Anniversary Edition.

Sia coupé che roadster

Le Corvette 70th Anniversary Edition saranno basate sugli allestimenti Stingray 3LT e Z06 3LZ e saranno disponibili sia nella variante di carrozzeria coupé che roadster. Anche se è stata anticipata da alcune immagini ufficiali, la 70th Anniversary Edition verrà presentata ufficialmente nelle prossime settimane.