Chevrolet Camaro: sarà l’ultima della sua specie

La notizia era nell’aria, mancava soltanto l’ufficialità di Chevrolet, che è interventuta con un comunicato per spiegare l’interruzione, a partire dal mese di gennaio 2024, della produzione della Camaro. In estate verrà presentata un’edizione limitata per salutare i decenni di successi, poi non si sa quale futuro spetta alla famosa due porte americana.

Si chiama Collector’s Edition, l’ultima delle Camaro

Partiamo da lei, dalla Collector’s Edition, perchè raccontare una Camaro, ancora, ci fa tornare il sorriso. Da gennaio del prossimo anno, vi racconteremo soltanto ricordi, successi, avventure, di questa supercar che dal lontano 1966 ha collezionato una moltitudine di apprezzamenti in tutto il mondo. Della Collector’s edition abbiamo già visto pochissime immagini teaser (un profilo, che vi mostriamo nella foto sotto e un paio di foto di dettagli) ma sappiamo che sarà diversa dalla potente Challenger Demon 170, perchè vuole indossare un abito celebrativo piuttosto che sprigionare cavalleria…lo ha fatto per tantissimi anni, ora vuole essere ricordata come l’ultima delle Camaro. Sarà una versione esclusiva, basata sulle Camaro RS e SS e magari sarà prodotta in numero limitato sulla Camaro ZL1. Dopo la Collector’s Edition non si sa che strada prenderà il futuro della Camaro. Come tanti altri modelli prima fermati e poi ricomparsi, potrebbe tornare alla ribalta, magari con una carrozzeria diversa oppure sposare un progetto elettrificato. Sono ipotesi, quello che si sa è che non ci resta che aspettare l’estate per conoscere nel dettaglio la Collector’s Edition, nel frattempo la Camaro continuerà a correre nelle competizioni delle categorie americane Nascar, Imsa, Sro e Nhra.

La dichiarazione di Scott Bell

La dichiarazione del vicepresidente globale di Chevrolet, Scott Bell, viene ripresa anche dal comunicato che annuncia la fine della produzione della Camaro: “mentre ci prepariamo a dire addio all’attuale generazione di Camaro, è difficile esprimere la nostra gratitudine a tutti i clienti, ai dipendenti delle catene di montaggio e agli appassionati di corse. Anche se oggi non annunciamo un successore immediato, state certi che questa non è la fine della storia della Camaro”. Non ci resta che sperare nella veridicità delle ultime parole pronunciate da Scott Bell, pregando affinchè il ritorno della prossima Camaro non snaturi la sua lunga e appasionante storia di supercar.