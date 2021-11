Chevrolet Beast: fuoristrada estremo al SEMA 2021

La Chevrolet Beast fa il suo debutto in società al SEMA 2021, che andrà in scena fino al 5 novembre al Las Vegas Convention Center. Si tratta di un fuoristrada estremo, con 650 cavalli di potenza, basato sul Silverado, da cui eredita il telaio. Stiamo parlando di una concept car, che spinge ancora più in alto la visione del marchio, nel difficile comparto dell’off-road. Il risultato è un mezzo ad alte prestazioni, in grado di scrivere un nuovo capitolo nel suo segmento di mercato. La nascita del modello porta la firma di Chevrolet Performance, che supporta i processi di personalizzazione da oltre mezzo secolo.

Per giungere al prodotto finale, lo chassis del Silverado è stato accorciato ed arricchito da una struttura tubolare di sicurezza progettata su misura. Notevoli le modifiche apportate alle sospensioni (con quelle posteriori a cinque bracci) per garantire una guida più stabile e un controllo ottimale. La carreggiata allargata della Chevrolet Beast concorre ulteriormente alla causa. A detta degli autori, questo mezzo offre grande prestazioni e capacità operative, che lo rendono efficace anche nei terreni più accidentati. Può procedere inoltre ad alta velocità nel deserto, in un quadro di grande sicurezza di marcia.

Il vigore dinamico giunge da un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri, abbinato a un cambio automatico a 10 velocità. La carrozzeria è come un abito attillato, che veste in modo minimale il corpo, evitando sporgenze, per massimizzare gli angoli di attacco durante il fuoristrada. Anche l’abitacolo bada al sodo, senza orpelli superflui: la funzionalità è la sua metrica. I quattro sedili Recaro con cinture di sicurezza a quattro punti sono una cartina di tornasole della matrice sportiva del modello. Si nota la presenza, negli spazi interni, di un paio di schermi LCD che monitorano le funzioni del veicolo e i dati sulle prestazioni, inclusi beccheggio e rollio.