SVE lancia due serie limitate del Chevrolet Silverado 2022

Specialty Vehicle Engineering ha svelato due nuovi modelli basati sulla Chevrolet Silverado 2022.

Il primo dei due è noto come Yenko/SC Silverado Off-Road, con 850 CV di potenza, e si basa sulle varianti con cabina doppia del Silverado standard. Il secondo modello è denominato Yenko/SC Silverado, con un ribassato e lo stesso powertrain da 850 CV, disponibile sui modelli a doppia cabina LT, RST, LTZ e high country.

V8 da 850 CV

Entrambi i modelli sono dotati di un V8 sovralimentato da 6,2 litri che è stato aggiornato per erogare 850 CV e 1.084 Nm di coppia. Tra le principali modifiche apportate figurano il montaggio di pistoni in alluminio forgiato, un albero motore in acciaio forgiato e testate con porte CNC.

Specialty Vehicle Engineering ha anche sviluppato un gruppo rotante bilanciato al computer, collettori in acciaio inossidabile e convertitori catalitici ad alto flusso. Anche la trasmissione automatica standard a otto velocità è stata aggiornata per gestire la potenza extra.

La versione off-road

Come suggerisce il nome, il modello Yenko/SC Silverado Off-Road è più focalizzato sulle prestazioni fuoristrada e beneficia di un sollevamento di 4 pollici sia nella parte anteriore che in quella posteriore. È inoltre dotato di parafanghi neri, barra sportiva nera, faretti, un pacchetto grafico dall’aspetto robusto, gradini laterali retrattili, badge personalizzati, portellone posteriore in materiale composito e barre di trazione HD Recoil.

La versione stradale

Lo Yenko/SC Silverado Lowered, più focalizzato all’uso stradale, ha ruote da 22 pollici a 6 razze uniche, un pacchetto grafico diverso, sospensioni sportive che ribassano il pick-up di 2 pollici nella parte anteriore e 5 pollici nella parte posteriore e un barra antirollio posteriore più grande.

Entrambi i modelli includono garanzie limitate di tre anni e 36.000 miglia. I dettagli sui prezzi non sono stati annunciati, anche se sappiamo che verranno realizzati solo 50 esemplari di ciascun modello.