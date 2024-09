Changan: in Europa con la Deepal S07 elettrica nel 2024

Changan, uno dei principali costruttori cinesi di automobili, è pronta a sbarcare in Europa entro la fine del 2024. Fondata nel 1990 a Chongqing, l’azienda è nota per le sue collaborazioni con giganti dell’industria automobilistica come Suzuki, Mazda e Ford. Ora, Changan punta ad affermarsi nel mercato europeo, con l’obiettivo di coprire tutti i principali Paesi, inclusa l’Italia, entro il 2028.

Il primo modello che farà il suo debutto sul mercato europeo sarà la Deepal S07, un crossover completamente elettrico sviluppato grazie alla collaborazione con Huawei e CATL, leader nel settore delle batterie. Attualmente venduta in Cina per l’equivalente di circa 23.000 euro, la Deepal S07 sarà introdotta inizialmente in Norvegia, Danimarca, Germania e Paesi Bassi nel corso del 2024.

L’espansione proseguirà nel 2025 con l’arrivo in Svizzera, Svezia e Finlandia, e successivamente in Spagna e Italia nel 2026. Changan prevede anche di entrare nel mercato del Regno Unito a luglio 2025. L’obiettivo finale è essere presente in tutti i mercati principali del continente europeo entro il 2028.

Oltre al modello elettrico Deepal S07, Changan ha in programma di lanciare anche veicoli ibridi plug-in e full hybrid, anche se al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su questi modelli. Un aspetto interessante del piano di espansione europea di Changan è il contributo del suo centro di design situato a Torino, operativo dal 2003. Questo centro, insieme a quelli nel Regno Unito e in Germania, è fondamentale per sviluppare veicoli che rispondano alle esigenze specifiche del mercato europeo.

Changan non sta solo lavorando sullo sviluppo dei veicoli, ma sta anche costruendo una rete di vendita e assistenza in Europa. Nei prossimi mesi, l’azienda fornirà ulteriori dettagli su come i consumatori europei potranno acquistare i modelli Changan. Si prevede che questi veicoli saranno in competizione diretta con altri marchi emergenti come Leapmotor.