A settembre si festeggerà il centenario dell’Autostrada dei Laghi, la Milano-Lainate-Varese, progettata dall’ingegner Piero Puricelli, conte di Bodio Lomnago. Per celebrare questa ricorrenza storica, è stata inaugurata oggi la mostra “100 Anni della prima autostrada al mondo, la Milano-Varese” a Palazzo Lombardia. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme a Maurizio Gandini, ideatore dell’iniziativa con il Comitato A8Cento, ha aperto ufficialmente l’esposizione, che rimarrà accessibile fino al 27 luglio nel nucleo N3 di Palazzo Lombardia.

Una storia lunga 100 anni

La mostra presenta una serie di opere e reperti che raccontano la storia e l’evoluzione dell’autostrada. Tra gli oggetti esposti, i visitatori possono ammirare i primi distributori di benzina del Museo Fisogni e un tributo al celebre pilota automobilistico Gigi Villoresi. La rassegna include opere d’arte ispirate al romanzo “A tutto gas e senza freni” scritto da Valerio Villoresi, pronipote del campione.

Il presidente Fontana ha sottolineato come l’Autostrada dei Laghi abbia avvicinato Milano e Varese, facilitando lo sviluppo economico e imprenditoriale del territorio. Ha lodato la visione lungimirante dei lombardi che, già cento anni fa, avevano compreso l’importanza del trasporto su gomma, anticipando il modello che poi sarebbe stato adottato a livello globale.

Maurizio Gandini ha espresso orgoglio per il primato italiano dell’Autolaghi, evidenziando il ruolo della Lombardia come regione innovatrice. Ha ringraziato il presidente Fontana per il sostegno alle iniziative del comitato, mirate a celebrare le imprese delle genti e della terra lombarde.

Tra gli artisti che hanno contribuito alla mostra figurano Giulia Mantica, Federica Patera, Andrea Sbra Perego, Alessandro Rasponi, Dado Schapira, Antonio Molino, Matteo Fumagalli (alias Fumatto), Davide Clementi, Konstantin Kacev, Andrea Ciresola e Dario Cardenia, quest’ultimo anche art director del progetto grafico A8Cento. La selezione delle opere è stata curata da Martina Buttiglieri di Independent Artists di Busto Garolfo.

L’organizzazione della mostra per il centenario dell’Autostrada dei Laghi ha coinvolto l’Istituto Giovanni Falcone di Gallarate, il Panathlon International Club di Varese, il Museo Fisogni, la Scuderia Sant’Ambroeus, l’Associazione S. Virginia Barbaiana e la Filatelia Lainatese. Tra i partecipanti all’inaugurazione, Luciana Volta, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Vito Ilacqua, dirigente scolastico dell’Istituto Giovanni Falcone, Marco Galassi dell’ASI (Automoto Club Storico Italiano) e Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese.

Domenica 30 giugno, a Varese, si terrà l’evento “Storia della velocità…un’emozione in Villa Recalcati”, con ingresso libero. La mostra A8cento includerà pannelli e distributori di benzina del Museo Fisogni e, nel piazzale, saranno esposte auto storiche di Formula 1, tra cui quelle di Riccardo Patrese, Alan Jones e Graham Hill. Special guest dell’evento sarà la Maserati del pilota Gigi Villoresi.