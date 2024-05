Cavallino Classic Modena 2024: ecco le Ferrari vincenti nel concorso d’eleganza

Grande successo per Cavallino Classic Modena 2024. L’evento, giunto alla quarta edizione, ha registrato la presenza di 30 Ferrari, attentamente selezionate. Ancora una volta, questo concorso internazionale d’eleganza ha offerto una tela da sogno, che ha proiettato in una dimensione emotiva unica e inebriante.

Gli organizzatori di Canossa hanno scelto l’originale formula dell’evento boutique, puntando ancora una volta sul massimo dell’eccellenza. Il risultato? Una miscela speciale, con un numero limitato di vetture, una location unica, tante delizie per il palato. La manifestazione ha fatto tappa anche alla Casa Natale di Enzo Ferrari e nella città di Maranello.

Presenti collezionisti provenienti da varie aree geografiche del mondo e grandi cultori delle auto classiche, giunti nella città delle origini di Enzo Ferrari per celebrare il suo mito e quello dei suoi capolavori a quattro ruote. A fare da cornice a Cavallino Classic Modena 2024 ci ha pensato la splendida Casa Maria Luigia, con il suo parco secolare, dove lo chef Massimo Bottura offre agli ospiti la sua impareggiabile cucina.

Cavallino Classic Modena: Ferrari da sogno

Ai giudici, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti, il difficile compito di scegliere la regina del concorso d’eleganza e le vincitrici dei diversi raggruppamenti. Presente anche Piero Ferrari, figlio del Commendatore. Tra gli ospiti, tanti nomi importanti: Sebastian Vettel, Jean Arnault e Zita D’Hauteville, Kristian e Carolyn Teär, Alessandro e Karina Valenti, Augustin Sabatié-Garat, Duccio Lopresto, Alberto Galassi, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Giovanni Tronchetti Provera, oltre al responsabile di Ferrari Classiche Andrea Modena.

Luigi Orlandini, Chairman e CEO di Cavallino, può andare fiero del risultato al top ottenuto anche in questa circostanza. Per gli eventi più esclusivi in ambito automobilistico, lui e il suo gruppo di lavoro sono un punto di riferimento assoluto, su scala globale. La versione modenese del concorso nato a Palm Beach è stata all’altezza delle migliori aspettative. Ecco i premi assegnati.

Le Ferrari vincitrici del Concorso d’Eleganza

Best of show Gran Turismo

Ferrari 365 GTB4 del 1971 con telaio #14405

Best of Show Competizione

Ferrari 250 Monza del 1954, con telaio #0466

Best of Show Ferrari Classiche Certified

Ferrari F50 del 1997 con telaio #107125