CATL svela una nuova batteria LFP che si ricarica di 400 km in 10 minuti

CATL, il gigante cinese delle batterie e principale fornitore di Tesla, ha svelato la sua ultima novità che promette di rivoluzionare il settore delle auto elettriche: si tratta di una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) che offre 400 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica rapida. Questa batteria si chiama Shenxing e la sua produzione partirà entro la fine del 2023. La batteria LFP ha diversi vantaggi rispetto alle tradizionali batterie NMC (nichel-manganese-cobalto) usate da Tesla e da altri costruttori. Innanzitutto, è più economica, più sicura e più ecologica, in quanto non contiene metalli rari e tossici come il cobalto. Inoltre, ha una maggiore durata e una migliore resistenza alle alte temperature.

La batteria Shenxing si distingue anche per la sua capacità di supportare la ricarica rapida 4C, che significa che può assorbire una corrente quattro volte superiore alla sua capacità nominale. Questo le permette di passare dal 20% all’80% di carica in soli 10 minuti, aggiungendo circa 400 km di autonomia. Inoltre, la batteria è in grado di funzionare anche a basse temperature, fino a -10°C, senza perdere prestazioni.

Resta da vedere se la nuova batteria CATL verrà utilizzata da clienti chiave come Tesla, anche se non sarebbe sorprendente se dovesse essere utilizzata per i veicoli futuri. Una batteria del genere, dopotutto, sarebbe una buona combinazione per il veicolo di nuova generazione economico di Tesla che come sappiamo dovrebbe costare meno di 25 mila euro. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.