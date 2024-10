Yamaha Motor e Caterham EVo Limited uniscono le forze per creare un coupé sportivo elettrico che punta a rivoluzionare il mondo delle auto ad alte prestazioni: il Caterham Project V. Questa innovativa partnership, annunciata di recente, vede la storica azienda giapponese contribuire con il suo know-how nella tecnologia dei powertrain elettrici, mentre Caterham porta la sua esperienza nel design leggero e nelle performance di guida.

Pronta entro il 2025

Il Project V non è solo un concept visionario, ma un vero e proprio progetto destinato alla produzione in serie. Dopo il debutto del concept al Goodwood Festival of Speed nel luglio 2023 e al Tokyo Auto Salon a gennaio 2024, ora il prototipo è in piena fase di sviluppo grazie al supporto di Tokyo R&D Co., Ltd. L’obiettivo è completare il lavoro entro la metà del 2025, per poi portare il veicolo sul mercato subito dopo.

Un elemento centrale del Project V è l’e-axle sviluppato da Yamaha, che rappresenta un componente chiave per il powertrain elettrico. Questa tecnologia avanzata garantisce massima efficienza, potenza e precisione nel controllo del veicolo, mantenendo intatto il DNA sportivo di Caterham, famoso per l’attenzione al piacere di guida. Il contributo di Yamaha non si ferma qui: l’azienda offrirà anche soluzioni avanzate per il controllo dinamico del veicolo, assicurando un’esperienza di guida che unisce sportività e sostenibilità.

La partecipazione di Yamaha al Project V si inserisce nel quadro di un più ampio impegno per la sostenibilità. L’azienda giapponese, infatti, punta alla neutralità carbonica entro il 2050, e lo sviluppo di powertrain elettrici leggeri e compatti rappresenta una parte cruciale di questa strategia. Parallelamente, nel marzo 2024, Yamaha ha annunciato il suo ingresso ufficiale nello sviluppo di powertrain per il campionato di Formula E, confermando la sua dedizione all’innovazione nel settore delle auto elettriche ad alte prestazioni.

Caterham Project V, le performance previste

Il Caterham Project V incarna i valori fondamentali di Caterham: leggerezza, semplicità e un’esperienza di guida coinvolgente. Dotato di un motore posteriore da 268 cavalli (200 kW) e con un peso a vuoto di soli 1.190 kg, questo coupé sportivo promette prestazioni entusiasmanti. La capacità di ricarica rapida è uno dei punti di forza del veicolo: in soli 15 minuti, è possibile passare dal 20% all’80% di carica grazie alla ricarica DC da 150 kW. La batteria da 55 kWh assicura un’autonomia di 400 km nel ciclo WLTP, rendendo il Project V adatto anche per i lunghi viaggi.

Il design del coupé combina eleganza e funzionalità. La carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio e alluminio per minimizzare il peso, mentre l’interno offre una configurazione 2+1 che, rispetto al classico 2+2, garantisce maggiore spazio e comfort per i passeggeri posteriori. La velocità massima prevista è di 230 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi.

Il Project V non è una semplice concept car destinata a restare nei saloni d’esposizione: il suo obiettivo è di diventare una realtà sul mercato automobilistico. La collaborazione tra Caterham, Yamaha e Tokyo R&D rappresenta una sinergia perfetta tra innovazione tecnologica, design sportivo e sostenibilità, aprendo la strada a una nuova era per le auto elettriche ad alte prestazioni.