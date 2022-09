Carrozziere da incubo: ripara l’auto con i mattoni [Video]

Quando ti sembra di averle viste tutte, i social trovano sempre il modo di stupirti con qualcosa di diverso. Il video odierno, pubblicato su Instagram dall’utente technology_world_09, mostra un tizio che ripara la carrozzeria di una berlina come se fosse la parete di un edificio. Ovvio che la singolare opera di muratura abbia guadagnato presto la popolarità sul web, diventando virale.

Tecniche mutuate dall’edilizia

Scorrendo i fotogrammi, che condensano il processo lavorativo in pochi secondi, si vede il soggetto mentre ricostruisce la parte posteriore della fiancata, usando per l’auto delle tecniche lavorative tipiche dell’edilizia. Nello scheletro del veicolo, infatti, vengono piazzati dei mattoni con del cemento, per poi lasciare spazio allo stucco e alla vernice, nella parte finale del processo riparativo.

Trattamento insolito

Parlare di un’intervento stravagante è un eufemismo, perché qui si è completamente fuori dalle pratiche ordinarie. Stupisce la naturalezza con cui il tizio opera sull’ammiraglia di colore scuro, come se il suo metodo operativo fosse la norma. Davvero strano il suo comportamento.

Perché questa scelta per la berlina?

Ci si chiede per quale ragione l’uomo abbia seguito questo percorso. Ricerca di visibilità o voglia di contenere i costi? In quest’ultima ipotesi credo che il tizio abbia sbagliato a fare i calcoli, perché il supplemento di peso sterilizzerà presto il risparmio nella riparazione, con maggiori consumi, squilibri dinamici e sollecitazioni aggiuntive al mezzo. Voi che ne pensate?