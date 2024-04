Car Design Award 2024: vincono BMW, Volvo e Kia

Il Car Design Award viene considerato una sorta di Premio Oscar per il design automobilistico. Nell’edizione 2024, l’ambito riconoscimento è andato a BMW, Volvo e Kia. A loro la giuria scelta dalla rivista Auto&Design, ideatrice dell’iniziativa nel 1984, ha assegnato i tre premi in concorso. La cerimonia di consegna dei trofei è avvenuta a Milano, nel prestigioso ADI Design Museum, durante la Milano Design Week.

Tre, come detto, le categorie in cui ha preso forma la sfida tra i contendenti: “Concept Cars”, “Production Cars” e “Brand Design Language”. Il primo di questi Car Design Award è andato al team di progettazione della BMW, per la concept car Vision Neue Klasse. Gli altri due posti del podio per la Mazda Iconic SP e per la Mercedes-Benz Vision One-Eleven. Il “Production Cars” è stato assegnato a Volvo, per il lavoro stilistico svolto sulla EX30. Qui la piazza d’onore è andata all’Alfa Romeo 33 Stradale, mentre al terzo posto si è insediata la Lamborghini Revuelto.

Il “Brand Design Language”, assegnato al team di design che meglio ha lavorato alla consistenza e alla trasversalità del linguaggio formale del marchio sull’intera gamma prodotto, ha premiato gli stilisti della Kia. Dietro di loro, la giuria della rivista Auto&Design ha collocato la Toyota e la BMW, giunte rispettivamente in seconda e terza piazza. Per ognuna delle tre categorie, si sono contesi il successo 10 finalisti, dopo una precedente scrematura.

In occasione della consegna dei prestigiosi riconoscimenti, è andato in scena un esclusivo talk dal titolo “Abitare l’automobile”, con qualificati relatori. Tornando al concorso, anche questa volta il Car Design Award ha confermato il suo ruolo di premio d’eccellenza. Presidente della giuria è stata Silvia Baruffaldi, editor di Auto&Design. Nella commissione, una ricca lista di esperti e giornalisti di alcune prestigiose testate automobilistiche internazionali. Seguono le motivazioni dei tre Car Design Award 2024 assegnati.

Ecco le ragioni delle scelte ai Car Design Award 2024

CONCEPT CARS, BMW Vision Neue Klasse

“Non è mai facile reinventare il linguaggio del design di un marchio, tuttavia la BMW Vision Neue Klasse lo fa in modo assolutamente moderno, pur mantenendo gli inconfondibili elementi di stile che costituiscono il patrimonio del marchio. Nel design sempre più omogeneo dei veicoli elettrici, un omaggio al passato e una visione per il futuro”.

PRODUCTION CARS, Volvo EX30

“Per Volvo, piccolo è davvero bello. L’esterno della EX30 è perfettamente riuscito e l’interno è molto spazioso. Un SUV piccolo con un forte senso del lusso, caratterizzato dal tipico linguaggio di design Volvo: semplice, ecologico, pratico, ma anche capace di portare una sensazione di freschezza con il suo caratteristico design scandinavo, seppure inedito”.

BRAND DESIGN LANGUAGE, Kia

“Con la filosofia Opposite United, il design Kia ha adottato un approccio anticonformista con l’obiettivo di indurre il cambiamento, senza paura di correre rischi. Inaspettati a prima vista, i nuovi modelli Kia rompono gli schemi di parametri estetici consolidati per introdurre un linguaggio formale moderno e totalmente nuovo. Un’innovazione incessante per realizzare una nuova identità”.