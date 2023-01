Arto: un camper di lusso su base Fiat Ducato

I camper extra lusso hanno un certa richiesta sul mercato, che stimola la creatività degli specialisti. L’Arto appartiene a questa specie di veicoli. Il modello porta la firma di Niesmann+Bischoff, allestitore tedesco di provata esperienza in materia. Questo hotel viaggiante è nato partendo dal Fiat Ducato: il veicolo commerciale leggero prodotto della casa torinese ha fatto da base per l’elaborazione, che ne ha stravolto lo stile e le caratteristiche.

Arto: il camper modulare

In linea col resto del catalogo di Niesmann+Bischoff, anche in questo caso l’interpretazione sposa le note dell’eleganza e dell’esclusività. L’Arto viene proposto con due misure di passo e in tre differenti lunghezze (da 7.784 millimetri in su), per venire meglio incontro ai bisogni dei committenti. Sulle versioni a passo lungo gli assi aumentano da 2 a 3.

Diverse opzioni

Anche se è possibile collegare direttamente il posto guida con la cabina ospiti, i clienti preferiscono la configurazione standard, che non prevede questa opportunità, per avere un migliore isolamento, che si traduce in un comfort termico superiore. Il layout base offre 4 posti a sedere, una cucina attrezzata, una camera da letto matrimoniale, un bagno con idromassaggio e un’area lounge. Ovviamente si può lavorare su altre configurazioni, più aderenti agli specifici bisogni degli acquirenti.

Alta personalizzazione

Varie le opzioni possibili in termini di pezzi d’arredo e di materiali. Un piccolo vano posteriore consente di riporre al suo interno anche uno scooter. Il prezzo base del camper Arto è di 92.300 dollari (poco più di 83 mila euro al cambio attuale). Questa cifra è superiore al budget dei “comuni mortali”. Gli equipaggiamenti supplementari possono farla crescere anche di molto. Il solo pacchetto Lithium Energy costa oltre 8 mila euro, ma offre due moduli solari, tre batterie e un caricabatterie, imprescindibili per chi cerca l’avventura lontano dalle reti elettriche, con un’autonomia fino a 9 giorni.