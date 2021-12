Camaro Wild Cherry Edition: l’edizione speciale per il Giappone

Chevrolet ha annunciato una variante a tiratura limitata della Camaro, soprannominata Wild Cherry Edition. Ne verranno prodotte solo 10 unità e saranno disponibili esclusivamente per il mercato giapponese.

Segni di riconoscimento

L’edizione speciale prende il nome dalla speciale tonalità Wild Cherry Tint Coat che decora l’esterno. A contrasto con la vernice rossa ci sono strisce da corsa argentate che si estendono sul cofano della muscle car. Chevrolet ha inoltre dotato la Camaro Wild Cherry Edition di esclusivi cerchi a 5 razze doppie verniciati in color argento.

Curiosamente, è stata rilasciata solo una singola immagine dell’auto, il che significa che non possiamo ancora vedere come sono gli interni. Tuttavia Chevy afferma di aver utilizzato una combinazione di nero corvino e rosso adrenalina in tutta la cabina per distinguerla da una Camaro standard.

I prezzi

Tutti e 10 gli esemplari saranno basati sul livello di allestimento entry-level Camaro LT RS giapponese, con prezzi a partire da 5.990.000 yen (52.789 dollari). Le vendite sono iniziate ufficialmente il 7 dicembre e le consegne dovrebbero iniziare a maggio 2022.

La casa automobilistica americana ha anche annunciato i prezzi per il resto della gamma Camaro 2022 in Giappone. La variante LT RS parte da 5.690.000 (50.145 dollari) mentre per la Camaro Convertible ci vorranno almeno 6.590.000 yen (58.877 dollari). In cima alla gamma locale c’è la Camaro SS che ha un prezzo di 7.290.000 yen (64.246 dollari).

Questa non è la prima volta che Chevy introduce un modello in edizione limitata in Giappone. Nel gennaio 2020 aveva infatti presentato la Camaro Heritage Edition, limitata a sole 90 unità, tutte con la carrozzeria verniciata in verde rally metallizzato.