Le calze da neve, da anni oggetto di discussioni e interpretazioni normative, sono finalmente riconosciute come una valida alternativa alle catene da neve in Italia. Il riconoscimento ufficiale è arrivato grazie al decreto del 23 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La novità normativa

Questa novità normativa rappresenta una svolta importante dopo un lungo periodo di incertezze. Già nel 2022, una circolare del Ministero dell’Interno aveva aperto all’utilizzo delle calze omologate, facendo riferimento a un contenzioso risolto dal Consiglio di Stato nel 2021. La normativa europea UNI EN 16662-1:2020 ha avuto un ruolo cruciale, introducendo la certificazione dei dispositivi tessili come le calze da neve, in sostituzione della precedente UNI-11313. Il decreto del 2023 specifica che questi dispositivi devono rispettare la norma EN e ottenere una certificazione da un organismo accreditato.

Nonostante il riconoscimento, è fondamentale ricordare che le calze da neve sono una soluzione temporanea. Ideali per brevi spostamenti o in caso di nevicate improvvise, non offrono la stessa resistenza e affidabilità dei pneumatici invernali o delle catene metalliche, soprattutto su superfici ghiacciate o in presenza di neve abbondante. Inoltre, un utilizzo scorretto potrebbe comportare sanzioni, ad esempio in aree specifiche come tunnel o gallerie, dove è necessario rimuoverle.

Per assicurarsi di acquistare un prodotto conforme, è essenziale verificare che la confezione riporti informazioni come il numero della norma, il certificato di conformità e l’ente accreditato che lo ha rilasciato. Le calze omologate devono rispettare limiti di ingombro precisi e garantire un’aderenza ottimale senza rischi di slittamento. Fino al 31 dicembre 2024, sarà comunque possibile acquistare calze conformi alla normativa del 2011.

I vantaggi delle calze da neve

Tra i vantaggi delle calze da neve spiccano il ridotto ingombro e la maggiore fluidità di guida rispetto alle catene. Sono particolarmente utili per le auto sportive con pneumatici di grandi dimensioni, dove il montaggio delle catene potrebbe risultare complesso. Tuttavia, per affrontare condizioni più estreme, è sempre consigliabile avere a disposizione anche le tradizionali catene da neve.

Il costo delle calze da neve varia tra i 30 e gli 80 euro, con una media di circa 50 euro per un prodotto di qualità. Tra i marchi più affidabili si segnalano Autosock, Goodyear e Michelin.

Con questa regolamentazione, l’Italia si allinea finalmente a Paesi come Francia, Germania e Spagna, dove le calze da neve sono riconosciute da anni. Anche in altre aree come Stati Uniti, Canada e Asia, il loro utilizzo è consolidato, rendendole una scelta sempre più popolare per rispettare le disposizioni del Codice della Strada e affrontare le sfide dell’inverno.