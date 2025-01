Significativo calo incidenti sulle strade italiane, registrato a un mese dall’introduzione delle nuove modifiche al Codice della Strada. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso grande soddisfazione per i dati raccolti da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, diffusi dal Viminale.

I dati del MiT

Secondo il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), tra il 14 dicembre 2024 e il 13 gennaio 2025 si è verificata una riduzione dell’8,6% degli incidenti rispetto allo stesso periodo del 2023. In numeri assoluti, si contano 5.371 incidenti contro i 5.879 dell’anno precedente. Ancora più marcato il calo degli incidenti mortali, scesi del 31% (da 113 a 78), e delle vittime, ridotte del 33,9% (da 127 a 84). Gli incidenti con lesioni sono diminuiti dell’11,5%, mentre i feriti hanno subito un calo del 12,7%.

Un fattore determinante di questa diminuzione è stato l’incremento dei controlli della polizia e delle sanzioni. Le pattuglie operative sono state 295.018, con 107.290 violazioni rilevate. Tra queste, 14.069 infrazioni per eccesso di velocità, 6.429 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 2.499 per utilizzo del cellulare alla guida, un comportamento sempre più monitorato per i rischi che comporta.

Codice della Strada: stretta sui consumi di alcol e droghe

Particolare attenzione è stata posta anche sul controllo del consumo di alcol e droghe tra i conducenti. Sono stati effettuati 66.145 test con etilometri e precursori, portando a 1.146 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 138 per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Complessivamente, sono stati decurtati 168.094 punti patente e ritirate 5.058 patenti, molte delle quali legate all’uso del cellulare alla guida.

Questi risultati rappresentano un primo passo verso una maggiore sicurezza stradale, obiettivo prioritario delle recenti modifiche normative. La strategia adottata combina prevenzione, sensibilizzazione e severità nelle sanzioni, con un focus su comportamenti particolarmente pericolosi come l’eccesso di velocità e la distrazione alla guida. Il trend positivo registrato potrebbe essere confermato nei prossimi mesi, ma i dati attuali indicano che l’approccio adottato sta già producendo risultati concreti.