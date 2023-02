Cadillac XT4 restyling: tutte le novità del rinnovato SUV americano

Cadillac, brand premium del Gruppo americano General Motors, sta vivendo un periodo di profondo rinnovamento della propria gamma. Il marchio USA ha infatti svelato attesi modelli come Celestiq e Lyriq che puntano sulla strategia del full electric, ma allo stesso tempo non ha rinunciato a modelli tradizionali, come dimostra il restyling dedicato al SUV Cadillac XT4, modello entry-level proposto anche sul mercato italiano.

Cadillac XT4 restyling: estetica rinnovata

Pronta a debuttare negli Stati Uniti nell’estate del 2023, la XT4 è lunga 459 cm, larga 188 e alta 163 cm. Dal punto di vista estetico la vettura sfoggia modifiche alla zona anteriore dove troviamo una nuova mascherina che separa i proiettori di inedito disegno e suddivisi su due livelli. Le novità estetiche riguardano anche la vista posteriore dove spiccano i nuovi fari a forma di “L”. Nuovi anche il fascione paraurti e gli scarichi. Non manca infine una collezione di cerchi in lega con misure disponibili da 18 a 20 pollici e nuove livree dedicate alla carrozzeria.

La gamma propone gli allestimenti Luxury, Premium Luxury e Sport, che offrono alcune specifiche estetiche e differenti dettagli per gli interni. Ad esempio, l’allestimento Sport vanta paraurti più aggressivi e cerchi specifici.

Cadillac XT4 restyling: abitacolo con display da 33 pollici

Le novità più interessanti che porta in dote questo restyling si nascondono però all’interno dell’abitacolo dove troviamo un cockpit totalmente nuovo che ospita un enorme display da 33 pollici caratterizzato da unl’ata definizione a 9k. L’infotainment sfrutta inoltre il sistema operativo di Google Automotive che offre funzioni native come Google Maps, Google Assistant, Spotify e tante altre app di Google Play. Il pacchetto di fuznioni viene completato dalla connettività internet Wi-Fi 5G e da Android Auto e Apple CarPlay wireless, senza dimenticare audio AKG Studio con 13 altoparlanti (disponibile come optional). I materiali interi sono molto ricercati: tra le altre cose troviamo infatti rivestimenti in pelle pregiata e inserti in alluminio spazzolato.

Sicurezza

Per quanto riguarda il capitolo sicurezza, la XT4 offre una completa gamma di sistemi di assistenza alla guida compresi nel pacchetto Cadillac Smart System offerto di serie. Tra i vari dispositivi la frenata d’emergenza per pedoni e ciclisti, quella posteriore per il traffico trasversale e il sistema di rilevamento per l’angolo cieco con sistema di sterzata attivo. Completano il set il sistema di mantenimento della corsia con avviso di deviazione, l’avviso della presenza di passeggeri nei sedili posteriori e i proiettori abbaglianti automatici IntelliBeam.

Gamma motorizzazioni

Per l’offerta motorizzazioni risulta confermato il turbo benzina a 4 cilindri 2.0 litri da 235 CV 349 Nm di coppia gestiti dal cambio automatico a nove marce, mentre la trazione integrale è optional. La vettura verrà distribuita in Italia dall’importatore milanese Cavauto e i prezzi di listino saranno comunicati nel corso di quest’anno.