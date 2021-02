Shelby GT-H: arriva in Italia grazie a Cavauto

Il distributore Cavauto annuncia l’arrivo in Italia, presso lo showroom di Monza, dell’ultima versione dell’ormai tradizionale Shelby GT-H, disponibile con specifiche dedicate al mercato del Vecchio Continente.

Una tradizione storica

La Shelby GT-H è una versione particolare della Ford Mustang, la cui storia risale al 1966, quando Hertz ordinò a Carroll Shelby, per la sua collezione auto di lusso “Rent-A-Racer”, 1000 Shelby Mustang 350 GT. che vennero poi ribattezzate da Shelby che aggiunse alla sigla una H finale. Fuori questa versione speciale si caratterizzava per l’accattivante colorazione nero e oro con strisce tipo Le Mans su cofano, tetto e baule posteriore. Nel 2006, in occasione del 40° anniversario, il modello speciale tornò disponibile in produzione limitata. E di nuovo nel 2016, in questo caso per i 50 anni della partnership Shelby-Hertz, quando fu prodotta una serie esclusiva di 140 unità.

La Shelby GT-H di oggi

Oggi la Shelby GT-H rende di nuovo omaggio a questa tradizione e la lettera H prende il significato di Heritage. Una targhetta nell’abitacolo, davanti al sedile passeggero, riporta il numero del telaio della vettura assegnato mentre un’altra targhetta Shelby Tech è posta nel vano motore.

Anche fuori, sulla livrea, non mancano le scritte e i loghi Shelby su calandra, fiancate, montanti e cofano posteriore, i profili sottoporta sono personalizzati e la vista laterale è caratterizzata dai cerchi in lega da 20 pollici color oro.

Dal punto di vista aerdodinamico, il cofano della Shelby GT-H presenta una grande presa d’aria ad alta portanza e un nuovo profilo.

L’abitacolo

Gli interni della Shelby GT-H sono stati personalizzati in collaborazione con il tuner Techart. I sedili in pelle pregiata, il volante sportivo in pelle a tre razze con cuciture a contrasto e tanti altri dettagli estremamente curati in ogni aspetto, rendono questa GT-H una vera icona dell’automobilismo statunitense. Il cruscotto, infine, è completamente rivestito in pelle, in abbinamento a colori e cuciture degli interni.

Upgrade con Ford Peformance

Inoltre la GT-H è proposta con un significativo incremento di potenza e la collaborazione con Ford Performance è stata estesa anche all’assetto, con campanatura ed incidenza dedicate, sospensioni specifiche e doppio tubo di scarico. Le molle degli ammortizzatori e le barre antirollio sono Shelby/Ford Performance.

Sotto il cofano la Shelby GT-H monta il propulsore Ford V8 aspirato da 5.0l, capace di erogare 480 cavalli grazie anche ad un nuovo scarico sportivo Borla® e al filtro dell’aria maggiorato. Questo propulsore può essere accoppiato alla trasmissione manuale a 6 rapporti o al cambio automatico a 10 rapporti. Con l’adozione del compressore volumetrico Ford Performance in optional, la potenza disponibile arriva a superare i 700 CV.