Cadillac ha svelato la Sollei Concept, una lussuosa cabriolet elettrica 2+2 strettamente legata alla prestigiosa ammiraglia Celestiq. La Sollei non solo condivide con la Celestiq elementi tecnici e di design, ma adotta anche la stessa filosofia costruttiva: è concepita come una vera “coachbuild“, realizzata artigianalmente su ordinazione per soddisfare i gusti e le richieste di personalizzazione dei clienti. Al momento, la Sollei Concept è un esercizio di stile che richiama i grandi modelli di successo del passato. Le cabriolet due porte erano state ritirate dal mercato nel 1976, fatta eccezione per la XLR derivata dalla Corvette.

Omaggio agli anni ruggenti

Le linee allungate della Sollei esaltano lo stile sofisticato, mentre i gruppi ottici verticali e orizzontali riflettono il linguaggio di design delle recenti elettriche Cadillac. Le portiere lunghe, dal taglio vintage, facilitano l’accesso alla zona posteriore e il colore Manila Cream, un richiamo ai modelli del 1957 e 1958, aggiunge un tocco nostalgico.

La Sollei Concept è anche pioniera nell’uso del Mycellum, un innovativo materiale rinnovabile sviluppato dalla MycoWorks e derivato dai funghi, utilizzato per alcune finiture interne. Questo materiale è abbinato a legno a poro aperto lavorato a mano e a un grande schermo orizzontale da 55 pollici. L’illuminazione interna ha un ruolo cruciale: ogni sedile offre un ambiente separato con 126 tonalità diverse tra cui scegliere.

Accessori unici per una Coachbuild

Essendo un prodotto artigianale pensato per una clientela esigente, la Cadillac Sollei Concept include accessori esclusivi. Tra questi, un frigobar con calici in cristallo e uno scomparto in pelle e metallo contenente un set per il bird-watching e un altro per la scrittura personalizzata. Gli interni in pelle Nappa presentano tonalità particolari, inclusa una pigmentazione rosa che cambia colore in base all’irraggiamento solare.

La Sollei Concept rappresenta una fusione perfetta tra passato e futuro, combinando il design classico delle cabriolet Cadillac con le più moderne innovazioni tecnologiche. Seppur per ora sia solo un concept, la Sollei offre uno sguardo affascinante sul futuro delle auto di lusso artigianali.