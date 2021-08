Cadillac Lyric: il SUV elettrico è pronto al debutto negli USA

La “rivoluzione elettrica” firmata Cadillac – marchio premium della galassia General Motors – è ormai pronta : il 18 settembre alle ore 16:00 partiranno le prenotazioni per la nuova Cadillac Lyriq, SUV 100% elettrico che sarà proposto a partire da 58.795 dollari, circa 49.645 euro secondo il cambio attuale.

Ricarica rapida e buona autonomia

Il nuovo crossover a zero emissioni targato Cadillac si basa sulla piattaforma Ultimum e avrà un pacco batteria da 100 kWh che dovrebbe consentire un’autonomia di ben 483 km con una singola carica. A proposito di autonomia, utilizzando una presa standard da 120 volt è possibile ottenere circa 5,6 km di autonomia per ogni ora di ricarica. La percorrenza raggiunge quota 84 km ogni ora di ricarica se si sfrutta una stazione dedicata da 240V 19,2 kW AC/100A.

Se si sfrutta al massimo la capacità di ricarica rapida CC da 190 kW si possono raggiungere 122 km di autonomia in appena 10 minuti, mentre dopo solo 30 minuti si possono ottenere 314 km di autonomia. Dal punto di vista tecnico, al momento del lancio la Lyriq sarà proposta con la sola trazione posteriore collegata ad un unico motore elettrico in grado di produrre 345 CV e 440 Nm di coppia massima.

Equipaggiamento ricco e tecnologico

Per quanto riguarda la dotazione, la Cadillac Lyriq offrirà un equipaggiamento decisamente ricco che dovrebbe includere tra le altre cose i cerchi in lega da 20 pollici, illuminazione Full-LED, chiave digitale e infotainment con display a LED da ben 33 pollici, sistema audio AKG Studio con 19 altoparlanti e dispositivi di guida autonoma. La vettura potrà essere personalizzata con le livree Satin Steel Metallic o Stellar Black Metallic. La Lyriq entrerà in produzione nel primo trimestre del 2022 e le consegne sono previste per la prima metà del prossimo anno.