BYD lancia un’auto supersportiva elettrica da 960 kW

BYD ha annunciato la sua prima supersportiva completamente elettrica sotto il marchio Yangwang. Il modello, chiamato Yangwang U9, è dotato di quattro motori, ognuno dei quali produce 240 kW, portando la potenza complessiva a 960 kW. Durante la presentazione ufficiale saranno comunicati anche i prezzi e la data di lancio sul mercato.

La supersportiva U9 è stata originariamente annunciata con un rendering nel gennaio 2023 durante il lancio del marchio Yangwang, ma solo ora sono stati resi noti i dettagli tecnici del modello di produzione. Secondo BYD, l’U9 può raggiungere una velocità massima di 309 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,36 secondi. La batteria Blade può essere caricata fino a 500 kW, e un’interessante caratteristica segnalata dai media cinesi è la possibilità di caricare l’U9 con due cavi di ricarica contemporaneamente, consentendo di raggiungere dal 30 all’80% di carica in soli dieci minuti.

La batteria dell’U9 dovrebbe essere da 80 kWh, offrendo un’autonomia dichiarata di 450 chilometri nel ciclo CLTC cinese. Tuttavia, è importante notare che le autonomie dichiarate secondo il CLTC possono essere notevolmente più alte rispetto ai test WLTP o EPA.

Con quattro motori da 240 kW ciascuno, l’U9 presenta la stessa configurazione di guida della berlina Yangwang U7, ma con una carrozzeria completamente diversa. L’U9 ha dimensioni di 4,97 metri di lunghezza, 2,03 metri di larghezza e 1,29 metri di altezza, con un passo di 2,90 metri.

Una caratteristica interessante è il sistema di controllo del corpo Disus-X di BYD, che consente il controllo attivo delle quattro sospensioni in modo indipendente, consentendo una corsa della sospensione di 75 millimetri. L’U9 è in grado di adattarsi in modo ottimale a ogni curva in pista e si dice che abbia superato in velocità una BMW M5 o una Porsche Panamera Turbo sulla pista di Formula 1 di Shanghai.

Il prezzo dello Yangwang U9 è di 1,68 milioni di yuan (circa 216.000 euro) e le consegne sono previste per l’estate 2024. Gli interessati possono registrarsi versando un deposito di 300.000 yuan (circa 38.460 euro). Il veicolo è coperto da una garanzia a vita su batteria, motore ed elettronica, mentre la garanzia per il resto del veicolo è di sei anni o 150.000 chilometri.