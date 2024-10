Bullismo sulla Porsche Cayenne, lanciata nel vuoto | Video

La voglia di guadagnare visibilità sui social genera spesso dei comportamenti beceri e poco educativi. Il video odierno, con per protagonista una povera Porsche Cayenne, ne costituisce un esempio. Ripartiamo i fotogrammi solo per censurare in modo forte la condotta messa in mostra dai protagonisti umani della vicenda, anche se siamo consapevoli di aggiungere visualizzazioni al loro filmato.

Non lo facciamo certo per spirito di lode, ma solo con la speranza che qualche potenziale emulo si renda conto in tempo di quanto siano demenziali cose del genere. Se riuscissimo ad evitare anche solo uno di questi comportamenti, saremmo soddisfatti del nostro lavoro.

Nelle immagini si notano alcuni ragazzi mentre spingono la già citata Porsche Cayenne nel vuoto, per riprenderne la caduta e lo stato di forma una volta raggiunto il suolo, con un forte tonfo. La cosa ci indigna, soprattutto per il mancato rispetto verso la gente che a fine giornata non riesce a portare a casa nemmeno un tozzo di pane.

Purtroppo alcuni vivono in un mondo tutto loro, dove l’empatia, il buon gusto, la sensibilità e il rispetto del prossimo sono dei perfetti sconosciuti. Così nascono delle scene tanto stupide e di tale bassezza da lasciare sconcertati. Qualcuno, nei commenti al post originale su Instagram, cerca di sdrammatizzare il video del SUV lanciato nel vuoto, vedendo nei fotogrammi il tentativo di trasformare la Porsche Cayenne nella sua versione Coupé, ma c’è poco da ridere. Andando avanti di questo passo, la nostra società andrà a sbattere, perché si sta progressivamente svuotando dei suoi valori.