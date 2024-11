Bugatti W16 Mistral: la spider più veloce al mondo con 453,91 km/h

Bugatti torna sotto i riflettori con un primato da guinness: la W16 Mistral è ufficialmente la spider stradale più veloce al mondo. Alla guida, l’esperto Andy Wallace, già protagonista di imprese leggendarie con la McLaren F1 e la Bugatti Chiron Super Sport. Il record, fissato a una velocità massima di 453,91 km/h, supera il precedente stabilito dalla Hennessey Venom GT Roadster con 427 km/h, che a sua volta aveva strappato il titolo alla Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse.

Questo risultato segna l’ultimo capitolo di gloria per il motore W16, destinato a essere sostituito nelle future generazioni di hypercar Bugatti. Con sole 99 unità prodotte, la W16 Mistral si distingue non solo per le sue prestazioni, ma anche per il livello esclusivo di personalizzazione che la rende unica per ogni cliente.

Un design da record

Il modello utilizzato per il record è caratterizzato da una carrozzeria in fibra di carbonio a vista, impreziosita dalla tinta “Arancio Jet“, simbolo distintivo delle Bugatti da primato. Questa livrea ha fatto il suo debutto nel 2010 con la Veyron Super Sport, che toccò allora i 431 km/h, consolidando il legame tra performance estreme e raffinatezza estetica.

Valutato a ben 14 milioni di euro, questo speciale esemplare appartiene a un collezionista indiano, che vanta una delle collezioni Bugatti più prestigiose al mondo. Non solo un capolavoro di ingegneria, ma anche un pezzo di storia automobilistica.

La visione di Mate Rimac

Il successo della W16 Mistral è il frutto della filosofia Bugatti, come sottolineato da Mate Rimac, attuale CEO del marchio:

“Sin dalla fondazione di Bugatti nel 1909, il nostro obiettivo è stato rappresentare il vertice di prestazioni, eleganza e lusso. Questo record è il risultato della passione del nostro team e della continua ricerca della perfezione.”

Un palmarès ineguagliabile

Con la W16 Mistral, Bugatti amplia il suo palmarès già impressionante. Oltre al nuovo titolo di spider più veloce al mondo, il marchio francese detiene ancora il record assoluto di velocità per auto stradali grazie alla Chiron Super Sport 300+, che ha raggiunto i 490,48 km/h.

Bugatti continua così a definire nuovi standard nell’universo delle hypercar, combinando velocità mozzafiato, lusso artigianale e tecnologie all’avanguardia. Con la W16 Mistral, la casa di Molsheim saluta il leggendario motore W16 con un tributo che resterà impresso nella storia.